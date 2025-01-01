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Hamirpur News: कबड्डी ट्रायल में पास हुईं 12 बेटियां, मंडल में दिखाएंगी दम

Sat, 10 Oct 2026 12:05 AM IST
कानपुर ब्यूरो
Kanpur Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Sat, 10 Oct 2026 12:05 AM IST
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12 girls clear Kabaddi trials; will showcase their skills at the divisional level
फोटो09एचएएमपी 21- कबड्डी के ट्रायल में प्रदर्शन करते खिलाड़ी। संवाद
रेड में फुर्ती, डिफेंस में पकड़ दिखाने वालों को मिला इनाम
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संवाद न्यूज एजेंसी

हमीरपुर। राजकीय स्पोर्ट्स स्टेडियम में शुक्रवार को हुए कबड्डी में सब जूनियर बालिका वर्ग के जिला स्तरीय चयन ट्रायल में खिलाड़ियों ने अपना हुनर दिखाया। रेडर ने विपक्षी पाले में प्रवेश कर अंक बटोरने की कोशिश की तो डिफेंडरों ने पकड़ बनाकर उसे रोकने की चुनौती दी। बेहतर तालमेल, फुर्ती और खेल कौशल दिखाने वाली 10 बेटियों को मुख्य और दो को अतिरिक्त खिलाड़ी के रूप में चयनित किया गया। अब यही 12 बेटियां मंडल की टीम का हिस्सा बनने के लिए हुनर दिखाएंगीं।



खेल कार्यालय के मुताबिक सब जूनियर बालिका वर्ग की प्रदेश स्तरीय कबड्डी प्रतियोगिता के लिए मंडल की टीम बनाई जा रही है। टीम चयन के लिए शुक्रवार को जिला स्तरीय ट्रायल कराया गया। मुकाबलों के दौरान खिलाड़ियों ने रेड डालते समय विपक्षी खिलाड़ियों को छकाने, बोनस अंक हासिल करने और सुरक्षित वापस लौटने के प्रयास किए। वहीं डिफेंस में खिलाड़ियों ने एंकल होल्ड, थाई होल्ड और सामूहिक पकड़ के जरिए रेडर को रोकने की कोशिश की। खिलाड़ियों का प्रदर्शन और उनकी क्षमता और प्रतिभा के आधार पर चयन किया गया। इसमें कई बेटियों ने बहुत ही उम्दा प्रदर्शन कर चयनकर्ताओं का ध्यान खींचा। मंडल ट्रायल के लिए प्रांसी, वर्षा, कोमल, शीजल, संजना, काजल, मानवी, सिमर, रिया, साक्षी का चयन हुआ है। इसके अलावा प्रतिमा व शिप्रा का चयन अतिरिक्त खिलाड़ी के तौर पर हुआ है। अब यह खिलाड़ी मंडल की टीम का हिस्सा बनने के लिए मंडलीय ट्रायल देंगी। वहां पर चित्रकूट, बांदा और महोबा के खिलाड़ियों से प्रतिस्पर्धा होगी।
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