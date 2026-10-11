Gonda News: ताबड़तोड़ फायरिंग में गोली लगने से युवक घायल

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सुमेरपुर नकई बनकट निवासी भोला पांडेय ने पुलिस को तहरीर देकर बताया कि 11 अक्तूबर की रात करीब 03:30 बजे वह अपने भांजे सूरज मिश्र निवासी डिबलीडीहा गौराचौकी खोड़ारे और शिवम पांडेय निवासी घनश्यामपुर के साथ बाइक से मसकनवा बाजार से गौराचौकी मार्ग पर मदनापुर गांव के पास पहुंचे थे। वे गोंडा जाने के लिए रुके थे। इसी दौरान मसकनवा की ओर से चार पहिया वाहन में सवार अभिषेक राणा निवासी नरैचा, विवेक मोदनवाल निवासी चंद्रदीप घाट, शशांक पांडेय और कुछ अज्ञात लोग पहुंचे।आरोप है कि अभिषेक राणा ने जान से मारने की धमकी देते हुए फायरिंग शुरू कर दी। भोला के दाहिने हाथ की अंगुली और पीठ में गोली लगी। हमलावरों के भागने के बाद भांजे ने पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंचे मसकनवा चौकी प्रभारी अभिनव प्रताप सिंह ने भोला को सीएचसी छपिया पहुंचाया। हालत गंभीर होने पर चिकित्सकों ने उन्हें मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया।इंस्पेक्टर उमेश कुमार ने बताया कि मामला पुरानी रंजिश का बताया जा रहा है। पुलिस घटना की जांच कर रही है। सीओ मनकापुर उदित पालीवाल ने बताया कि प्रकरण में एफआईआर दर्ज कर ली गई है। नामजद आराोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीमें लगाई गई हैं।भोला पांडेय ने बताया कि भांजे सूरज के एक मित्र की दुकान एक व्यक्ति ने किराये पर ली थी। चार दिन पहले मकान मालिक और किरायेदार में पैसे को लेकर कहासुनी हो रही थी। इसी दौरान आरोपी अभिषेक राणा के चाचा भी वहां आ गए थे। उनसे भी भांजे की कहासुनी हो गई थी। इसी रंजिश में राणा ने अपने साथियों संग हमला किया।