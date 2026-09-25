Gonda News: डीआईजी से शिकायत कर लौट रहे युवक पर हमला, छह पर रिपोर्ट
संवाद न्यूज एजेंसी, गोंडा Updated Fri, 25 Sep 2026 11:04 PM IST
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गोंडा। डीआईजी से शिकायत कर ई रिक्शा से लौट रहे बहराइच के युवक पर हमले के मामले में न्यायालय के आदेश पर नगर कोतवाली पुलिस ने छह लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है।
बहराइच के हुजूरपुर थाना क्षेत्र के बेहड़ा निवासी बाबा सरन ने सीजेएम अदालत में प्रार्थनापत्र दिया था। बताया कि राजन, मेवालाल, पुद्दन और रघुनाथ समेत छह लोग उसके पट्टीदार हैं। आरोप है कि 27 जुलाई को आरोपियों ने घर में घुसकर उसके साथ मारपीट की और जान से मारने की धमकी दी थी। थाने में सुनवाई न होने पर वह परिवार के साथ डीआईजी से शिकायत करने गोंडा गए थे। बाबा सरन के अनुसार, शिकायत करके ई रिक्शा से लौटते समय अंबेडकर चौराहे के पास दो बाइकों से पीछा कर आरोपियों ने ई रिक्शा रोक लिया। आरोप है कि चालक को भगा दिया और बाबा सरन, अंजू तथा ननके को डंडे व रॉड से पीटा। इसी दौरान उनकी जेब से 1,500 रुपये निकाल लिए गए। पीड़ित ने घटना के बाद नगर कोतवाली में तहरीर देने और बाद में पुलिस अधीक्षक व डीआईजी से शिकायत करने की बात कही है। सीओ सिटी योगेंद्र सिंह ने बताया कि न्यायालय के आदेश पर राजन, मेवालाल, पुद्दन, रघुनाथ और दो अज्ञात के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर जांच की जा रही है।
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बहराइच के हुजूरपुर थाना क्षेत्र के बेहड़ा निवासी बाबा सरन ने सीजेएम अदालत में प्रार्थनापत्र दिया था। बताया कि राजन, मेवालाल, पुद्दन और रघुनाथ समेत छह लोग उसके पट्टीदार हैं। आरोप है कि 27 जुलाई को आरोपियों ने घर में घुसकर उसके साथ मारपीट की और जान से मारने की धमकी दी थी। थाने में सुनवाई न होने पर वह परिवार के साथ डीआईजी से शिकायत करने गोंडा गए थे। बाबा सरन के अनुसार, शिकायत करके ई रिक्शा से लौटते समय अंबेडकर चौराहे के पास दो बाइकों से पीछा कर आरोपियों ने ई रिक्शा रोक लिया। आरोप है कि चालक को भगा दिया और बाबा सरन, अंजू तथा ननके को डंडे व रॉड से पीटा। इसी दौरान उनकी जेब से 1,500 रुपये निकाल लिए गए। पीड़ित ने घटना के बाद नगर कोतवाली में तहरीर देने और बाद में पुलिस अधीक्षक व डीआईजी से शिकायत करने की बात कही है। सीओ सिटी योगेंद्र सिंह ने बताया कि न्यायालय के आदेश पर राजन, मेवालाल, पुद्दन, रघुनाथ और दो अज्ञात के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर जांच की जा रही है।
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