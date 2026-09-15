विनोद साहनी हत्याकांड : सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर तीन और एफआईआर, पुलिस ने बढ़ाई निगरानी

रेक्सड़िया निवासी व्यापारी विनोद साहनी (45) की हत्या के बाद पुलिस ने मृतक के घर और आसपास के रास्तों पर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी है। एसओ कृष्ण गोपाल राय खुद सुरक्षा व्यवस्था की कमान संभाल रहे हैं।



शाहपुर बाजार से मृतक के घर तक आने-जाने वाले रास्तों, घर और कमियार मार्ग पर पांच बैरियर लगाए गए हैं। करीब 50 से 55 महिला-पुरुष पुलिसकर्मियों के साथ सात दरोगा और गार्ड तैनात हैं। पीएसी भी शाहपुर में कैंप कर रही है। पुलिस जांच-पड़ताल के बाद ही लोगों को मृतक के घर की ओर जाने दे रही है।



परिजन बोले- कार्रवाई से संतुष्ट नहीं

मृतक के भाई विनय साहनी ने पुलिस और प्रशासन की कार्रवाई पर असंतोष जताया। उन्होंने कहा कि हत्या के कई दिन बीतने के बाद भी सभी आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हुई है। परिवार को तब तक न्याय मिलने का भरोसा नहीं है, जब तक शेष आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई नहीं की जाती। विनय साहनी ने आरोप लगाया कि मृतक के घर और आने-जाने वाले रास्तों पर भारी पुलिस बल तैनात होने से शोक संवेदना व्यक्त करने आने वाले लोगों को परेशानी हो रही है।



उन्होंने बताया कि जिलाधिकारी को मांगपत्र देकर मृतक के बेटे को सरकारी नौकरी और पांच करोड़ रुपये मुआवजा देने की मांग की गई थी। परिजनों का कहना है कि इन मांगों पर अभी तक अपेक्षित कार्रवाई नहीं हुई है।