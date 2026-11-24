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सीओ डॉ. यूपी सिंह ने बताया कि कार्तिक पूर्णिमा पर लाखों श्रद्धालुओं के अयोध्या पहुंचने की संभावना है। उनकी सुरक्षा और यातायात व्यवस्था बनाए रखने के लिए वाहनों को वैकल्पिक मार्ग से भेजा जा रहा है। थानाध्यक्ष मृत्युंजय सिंह ने बताया कि कटरा शिवदयालगंज और दुर्गागंज माझा में हाईवे पर बैरिकेडिंग कर पुलिस बल तैनात किया गया है। पुलिसकर्मी यातायात संभालने के साथ ही श्रद्धालुओं को दिशा-निर्देश दे रहे हैं। एंबुलेंस और आवश्यक सेवाओं के वाहनों को डायवर्जन से छूट दी गई है। मेला समाप्त होने तक यह व्यवस्था लागू रहेगी। विज्ञापन

श्रद्धालुओं के लिए रोडवेज की 30 बसें लगाईं

कार्तिक पूर्णिमा मेले में अयोध्या जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए रोडवेज ने 30 बसों की व्यवस्था की है। एआरएम जमीला खातून ने बताया कि यात्रियों की संख्या बढ़ने पर बसों की संख्या भी बढ़ाई जाएगी। सीओ डॉ. यूपी सिंह ने बताया कि कार्तिक पूर्णिमा पर लाखों श्रद्धालुओं के अयोध्या पहुंचने की संभावना है। उनकी सुरक्षा और यातायात व्यवस्था बनाए रखने के लिए वाहनों को वैकल्पिक मार्ग से भेजा जा रहा है। थानाध्यक्ष मृत्युंजय सिंह ने बताया कि कटरा शिवदयालगंज और दुर्गागंज माझा में हाईवे पर बैरिकेडिंग कर पुलिस बल तैनात किया गया है। पुलिसकर्मी यातायात संभालने के साथ ही श्रद्धालुओं को दिशा-निर्देश दे रहे हैं। एंबुलेंस और आवश्यक सेवाओं के वाहनों को डायवर्जन से छूट दी गई है। मेला समाप्त होने तक यह व्यवस्था लागू रहेगी।कार्तिक पूर्णिमा मेले में अयोध्या जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए रोडवेज ने 30 बसों की व्यवस्था की है। एआरएम जमीला खातून ने बताया कि यात्रियों की संख्या बढ़ने पर बसों की संख्या भी बढ़ाई जाएगी।

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नवाबगंज। अयोध्या में कार्तिक पूर्णिमा मेले और सरयू स्नान के लिए उमड़ने वाली भीड़ को देखते हुए सोमवार दोपहर बाद जिले की सीमा पर कटरा शिवदयालगंज में रूट डायवर्जन लागू कर दिया गया। सरयू पुल से वाहनों के अयोध्या जाने पर रोक लगा दी गई। छोटे-बड़े वाहनों को कटरा शिवदयालगंज से लोलपुर फोरलेन की ओर से रवाना किया जा रहा है। श्रद्धालुओं को सरयू पुल से पैदल आने-जाने की अनुमति दी गई है।