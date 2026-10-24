फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Gonda News ›   The promise of self-reliance; a deserted fair shatters hopes

Gonda News: आत्मनिर्भरता का भरोसा, सूने मेले ने तोड़ी उम्मीदें

Sat, 24 Oct 2026 11:41 PM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, गोंडा
संवाद न्यूज एजेंसी, गोंडा Updated Sat, 24 Oct 2026 11:41 PM IST
विज्ञापन
The promise of self-reliance; a deserted fair shatters hopes
रामलीला मैदान में सरस मेले में पसरा सन्नाटा। - संवाद
गोंडा। स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी महिलाओं को उम्मीद थी कि सरस मेले में उत्पादों की बिक्री होगी लेकिन प्रचार-प्रसार के अभाव में शनिवार को समापन के दिन भी मेला सूना रहा। महिलाओं के मुताबिक, ग्राहकों की कमी से बिक्री प्रभावित हुई और किराया-भाड़ा निकालना भी मुश्किल हो गया।
विज्ञापन

वजीरगंज की नीरा तिवारी अचार बनाकर हर महीने 30 से 40 हजार रुपये कमाती हैं। उन्हें मेले से नए ग्राहक मिलने की उम्मीद थी लेकिन लोगों तक आयोजन की जानकारी ही नहीं पहुंची। मनकापुर के झिलाही की राधा देवी ने बताया कि उनके पति विष्णु प्रजापति जड़ी-बूटियों के उत्पाद बनाते हैं। समूह से जुड़ने के बाद उत्पादों को ब्रांड मिला और दुकानों पर मांग बढ़ी। इससे परिवार को हर महीने 30 से 35 हजार रुपये की आय हो रही है।
विज्ञापन

परेड सरकार की सुनीता निषाद गरम मसाले और गोबर के दीये बनाकर महीने में 10 से 12 हजार रुपये कमाती हैं। छितौनी डेहरास की शालिनी सरसों का तेल बेचकर 10 से 15 हजार रुपये तक कमाती हैं। दोनों को मेले में बिक्री बढ़ने की उम्मीद थी लेकिन ग्राहक ही नहीं पहुंचे।
विज्ञापन
विज्ञापन

स्वरोजगार उपायुक्त जेएन राव ने बताया कि मेले में उत्पादों की बिक्री हुई है। भीड़ बढ़ाने के लिए जरूरी प्रयास किए जाएंगे। उन्होंने महिलाओं के आरोपों को खारिज किया।


4500 रुपये से शुरू किया झाड़ू बनाने का काम
केशवपुर पहड़हवा की बंदे कश्यप ने 4500 रुपये लगाकर एक महीने पहले झाड़ू बनाने का काम शुरू किया है। अभी उनके उत्पाद दुकानों तक नहीं पहुंचे हैं। उन्हें दीपावली पर अच्छी बिक्री की उम्मीद है, ताकि तीन बेटियों और बेटे की पढ़ाई व परवरिश का खर्च उठा सकें। महिलाओं का कहना है कि सरस मेले का व्यापक प्रचार होता तो अधिक ग्राहक पहुंचते और बिक्री बढ़ती।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed