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Gonda News: आज 16 केंद्रों पर होगी प्रारंभिक अर्हता परीक्षा

Sat, 24 Oct 2026 11:45 PM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, गोंडा
संवाद न्यूज एजेंसी, गोंडा Updated Sat, 24 Oct 2026 11:45 PM IST
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The Preliminary Eligibility Test will be held at 16 centres today
एलबीएस पीजी कॉलेज में पीईटी परीक्षा के लिए जानकारी देते प्रभारी प्राचार्य प्रो. जितेंद्र सिंह।
गोंडा। प्रारंभिक अर्हता परीक्षा (पीईटी) 2026 रविवार को जिले के 16 केंद्रों पर दो पालियों में होगी। दोनों पालियों में 14,256 अभ्यर्थी शामिल होंगे। परीक्षा की शुचिता बनाए रखने के लिए प्रत्येक केंद्र पर सेक्टर और स्टेटिक मजिस्ट्रेट तैनात किए गए हैं।
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जिला विद्यालय निरीक्षक डॉ. रामचंद्र ने बताया कि पहली पाली सुबह 10 से दोपहर 12 बजे और दूसरी पाली अपराह्न तीन से शाम पांच बजे तक होगी। परीक्षा 25 और 30 अक्तूबर तथा एक नवंबर को होगी। प्रत्येक पाली में 7,128 अभ्यर्थी शामिल होंगे। इस तरह छह पालियों में कुल 42,768 अभ्यर्थी परीक्षा देंगे। डीएम प्रियंका निरंजन ने परीक्षा केंद्रों पर सुरक्षा के साथ ही स्टेटिक मजिस्ट्रेट की तैनाती की है।
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इन केंद्रों में होगी परीक्षा

एपी इंटर कॉलेज मनकापुर, भैया राघवराम पांडेय स्मारक श्री गांधी विद्या मंदिर इंटर कॉलेज, भारतीय इंटर कॉलेज कटरा बाजार, जनता इंटर कॉलेज इटियाथोक, जिगर मेमोरियल इंटर कॉलेज, कन्हैया लाल इंटर कॉलेज करनैलगंज, महाराजा देवी बख्श सिंह इंटर कॉलेज, पीएम श्री राजकीय इंटर कॉलेज गोंडा, आरपी आदर्श इंटर कॉलेज मनकापुर, राजेंद्र नाथ लाहिड़ी स्मारक इंटर कॉलेज डुमरियाडीह, सरयू प्रसाद कन्या पाठशाला इंटर कॉलेज, शहीद-ए-आजम सरदार भगत सिंह इंटर कॉलेज, श्री गांधी विद्यालय इंटर कॉलेज, स्वामी विवेकानंद इंटर कॉलेज और एलबीएस डिग्री कॉलेज मुख्य परिसर व विज्ञान परिसर।
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