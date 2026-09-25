फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Gonda News ›   Silence has descended upon the home where Mahak used to chirp happily

Gonda News: जिस घर में चहकती थी महक, वहां पसरा सन्नाटा

Fri, 25 Sep 2026 11:06 PM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, गोंडा
संवाद न्यूज एजेंसी, गोंडा Updated Fri, 25 Sep 2026 11:06 PM IST
विज्ञापन
Silence has descended upon the home where Mahak used to chirp happily
करनैलगंज। जिस आंगन में छह वर्षीय महक अपने छोटे भाइयों कैरफ (5) और करन (2) के साथ खेलती थी, वहां शुक्रवार को मातम पसरा रहा। आरोप है कि शराब के नशे में पिता ने गुस्से में महक को जमीन पर पटक दिया। गंभीर हालत में पुलिस उसे अस्पताल ले गई, जहां चिकित्सक ने मृत घोषित कर दिया। घटना के बाद मां लक्ष्मी समेत परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है। पुलिस ने आरोपी पिता को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है।
विज्ञापन

हटही गांव निवासी प्रमोद गौतम कुछ दिन पहले हरियाणा से मजदूरी कर घर लौटा था। परिजनों के मुताबिक, इसके बाद वह आए दिन शराब के नशे में घर पहुंचता था। बृहस्पतिवार देर शाम भी वह नशे में घर आया और पत्नी लक्ष्मी से विवाद करने लगा। मां रामदेवी ने विरोध किया तो उनसे भी कहासुनी हुई। बताया गया कि रामदेवी गांव के कुछ लोगों को बुलाने के लिए बाहर चली गईं। इसी दौरान प्रमोद ने महक के साथ मारपीट की और उसे जमीन पर पटक दिया। यूपी 112 की पुलिस टीम महक को सीएचसी ले गई, जहां चिकित्सक ने मृत घोषित कर दिया।
विज्ञापन

कोतवाल नरेंद्र प्रताप राय ने बताया कि महक के शरीर पर चोट के स्पष्ट निशान नहीं मिले हैं। सूचना दर्ज कर शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। सीओ करनैलगंज आनंद राय ने बताया कि पोस्टमार्टम में मौत का कारण स्पष्ट नहीं हो सका है। चिकित्सकों ने विसरा सुरक्षित किया है, जिसे जांच के लिए विधि विज्ञान प्रयोगशाला भेजा जाएगा। तहरीर मिलने और जांच रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed