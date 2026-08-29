Gonda News: शटर में उतरे करंट से दुकानदार की मौत

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राम औतार की मौत से पत्नी अर्चना और बेटों ओमजीत उर्फ कृष्णा व अभिजीत का रो-रोकर बुरा हाल है। थानाध्यक्ष अभय सिंह ने बताया कि शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। (संवाद)

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नवाबगंज। कनकपुर गांव में शनिवार सुबह दुकान खोलते समय शटर में उतरे करंट की चपेट में आने से दुकानदार राम औतार यादव (35) की मौत हो गई। कनकपुर गांव निवासी राम औतार गोंडा-अयोध्या मार्ग पर घर के पास किराने की दुकान चलाते थे। शनिवार सुबह आठ बजे वह दुकान खोलने पहुंचे। शटर उठाते ही वह करंट की चपेट में आ गए। बताया गया कि शटर के ऊपर से बिजली का तार गुजरा था। तार कट गया था और शटर में छूने से करंट उतर आया था। राम औतार को शटर से चिपका देख आसपास के लोग दौड़कर पहुंचे और किसी तरह उन्हें अलग किया। हालांकि तब तक उनकी मौत हो चुकी थी।