Gonda News: सड़क हादसे में घायल स्कूल प्रबंधक की मौत

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मोतीगंज। मनकापुर में मद्दो भट्ठा के पास दो दिन पूर्व सड़क हादसे में घायल स्कूल प्रबंधक की निजी अस्पताल में इलाज के दौरान शुक्रवार को मौत हो गई। थाना क्षेत्र के बढ़या बनकसिया निवासी विनय यादव (35) मद्दो भट्ठा में संचालित एक स्कूल के प्रबंधक थे। उनके मौसेरे भाई बलराम यादव ने बताया कि विनय गांव से विद्यालय जा रहे थे। इसी बीच उनकी बाइक की एक अन्य बाइक से टक्कर हो गई। हादसे में विनय गंभीर रूप से घायल हो गए। परिजन उन्हें निजी अस्पताल ले गए, जहां शुक्रवार को उन्होंने दम तोड़ दिया। सीओ सिटी योगेंद्र सिंह ने बताया कि नगर कोतवाली पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराया है। अन्य जानकारी की जा रही है। विनय परिवार के इकलौते कमाऊ सदस्य थे। उनकी मौत से पत्नी बिंदू रानी, पिता जमुना प्रसाद, बेटी पलक और बेटे प्रिंस का रो-रोकर बुरा हाल है। (संवाद)