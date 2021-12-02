Gonda News: राजस्थान पुलिस ने पकड़े चोरी के दो आरोपी

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तरबगंज के सीओ डॉ. यूपी सिंह ने बताया कि करीब एक माह पहले उदयपुर शहर में एक ज्वैलरी की दुकान में सेंध लगाकर लाखों रुपये के जेवरात चोरी किए गए थे। इस मामले में स्थानीय पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू की थी। जांच के दौरान पुलिस ने घटनास्थल के आसपास सक्रिय मोबाइल टावरों का कॉल डिटेल रिकॉर्ड (सीडीआर) खंगाला। सीडीआर के विश्लेषण में चार संदिग्धों की लोकेशन गोंडा में मिली।इनमें से दो आरोपी नवाबगंज के पड़ाव मोहल्ले के निवासी हैं। दोनों का नाम मनीष है, जबकि उनके पिता के नाम अलग-अलग हैं। राजस्थान पुलिस और एसओजी की संयुक्त टीम ने स्थानीय पुलिस के सहयोग से दबिश देकर दोनों को गिरफ्तार कर लिया। वहीं, नवाबगंज क्षेत्र के दो अन्य संदिग्ध नाबालिग बताए जा रहे हैं। उनकी तलाश में दबिश दी गई, लेकिन वे नहीं मिले। पुलिस के अनुसार, सीडीआर से मिले सुराग के आधार पर आरोपियों तक पहुंचने में सफलता मिली। गिरफ्तार दोनों आरोपियों को राजस्थान ले जाया गया है, जहां उनसे पूछताछ की जाएगी।