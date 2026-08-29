Gonda News: रक्षाबंधन पर मेहनौन में 13 घंटे गुल रही बिजली

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रक्षाबंधन पर घरों में त्योहार की तैयारियां चल रही थीं। इसी बीच रात आठ बजे बिजली गुल हो गई। लोगों ने विद्युतकर्मियों को फोन किया, लेकिन रातभर आपूर्ति बहाल नहीं हो सकी। उमस भरी गर्मी में लोग परेशान रहे। अवर अभियंता अवनीश पांडेय ने बताया कि हाईटेंशन लाइन में फाॅल्ट के कारण आपूर्ति बाधित हुई। फाॅल्ट तलाशने के बाद भी सफलता नहीं मिली तो शनिवार सुबह मेहनौन उपकेंद्र को धानेपुर विद्युत उपकेंद्र से जोड़कर आपूर्ति बहाल की गई। भूमिगत हाईटेंशन लाइन में फाॅल्ट तलाशने का काम जारी है।सुभागपुर के त्रिकोलिया में पांच दिन पहले 63 केवीए का ट्रांसफार्मर फुंक गया था। शुक्रवार को वर्कशॉप की टीम ने दूसरा ट्रांसफार्मर लगाया, लेकिन चालू करते ही वह भी फुंक गया। मसकनवा संवाद के अनुसार छपिया, भोपतपुर, बगदर, गौराचौकी, मसकनवा और ऐलनपुर समेत कई क्षेत्रों में आपूर्ति प्रभावित रही। जेल रोड और अंबेडकर चौराहे समेत अन्य इलाकों में भी बिजली की आवाजाही से लोग परेशान रहे।रक्षाबंधन को देखते हुए सभी अधिशासी अभियंताओं को निर्बाध आपूर्ति के निर्देश दिए गए थे। किसी क्षेत्र में विशेष तौर पर बिजली प्रभावित होने की सूचना नहीं मिली है। लापरवाही मिलने पर संबंधित के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।— सुशील कुमार यादव, अधीक्षण अभियंता