Gonda News: रात में फाॅल्ट से बिजली गुल, लोग परेशान

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परसपुर। कस्बे के अंजही मोहल्ले में रात में एक फेस की बिजली गुल होने से लोग परेशान रहे। गिरीश नारायण सिंह समेत अन्य लोगों का आरोप है कि शिकायत के बाद भी फाॅल्ट ठीक करने में देरी की जाती है। रविवार रात गणेश प्रतिमा विसर्जन के बाद आपूर्ति बहाल होते ही जंपर उड़ गया। लोगों ने पावर हाउस में सूचना दी, लेकिन तत्काल आपूर्ति बहाल नहीं हुई। जेई विद्यासागर ने बताया कि सूचना मिलने पर फाॅल्ट ठीक कराया जाता है। (संवाद)