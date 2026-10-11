फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Gonda News ›   Paid tribute to Sheetlu Baba on his death anniversary

Gonda News: पुण्यतिथि पर शीतलू बाबा को किया नमन

Sun, 11 Oct 2026 11:33 PM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, गोंडा
संवाद न्यूज एजेंसी, गोंडा Updated Sun, 11 Oct 2026 11:33 PM IST
विज्ञापन
Paid tribute to Sheetlu Baba on his death anniversary
 महाराजा देवी बख्श सिंह इंटर कॉलेज में संस्थापक शीतला प्रसाद सिंह की समा​धि पर पुष्प अर्पित करत
बेलसर। महाराजा देवी बख्श सिंह इंटर कॉलेज के संस्थापक प्रबंधक एवं पूर्व विधायक शीतला प्रसाद सिंह उर्फ शीतलू बाबा की 24वीं पुण्यतिथि रविवार को विद्यालय परिसर में मनाई गई। लोगों ने समाधि स्थल पर पुष्प अर्पित कर उन्हें नमन किया। आचार्य पंडित दीपक शास्त्री ने हवन-पूजन और शांति पाठ कराया। गायत्री परिवार के रवींद्र सिंह राठौड़ ने दीप यज्ञ कराया।
विज्ञापन

श्रीराम सभागार में पूर्व प्रधानाचार्य देवकली प्रसाद पांडेय की अध्यक्षता में श्रद्धांजलि सभा हुई। मुख्य अतिथि योगेंद्र प्रताप सिंह ने कहा कि शीतलू बाबा ने अपना जीवन शिक्षा, किसानों और शोषित समाज के उत्थान के लिए समर्पित कर दिया। विशिष्ट अतिथि वीर विक्रम सिंह ने उन्हें जनप्रिय नेता बताते हुए उनके जीवन को नई पीढ़ी के लिए प्रेरणास्रोत बताया। कवि पवन गोंडवी और हरिराम शुक्ल ने काव्यपाठ के माध्यम से उन्हें श्रद्धांजलि दी।
विज्ञापन

प्रधानाचार्य लेफ्टिनेंट आनंद कुमार पांडेय ने अतिथियों का स्वागत किया। संचालन अशोक कुमार ने किया। इस मौके पर अजीत सिंह, रामनाथ पांडेय, लियाकत अली, शैलेंद्र प्रताप सिंह, डॉ. पदमनाथ पांडेय, मजहरुल हक अंसारी, डॉ. मनीष पांडेय आदि मौजूद रहे।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed