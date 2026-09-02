Gonda News: आउटसोर्स कर्मचारियों को मानदेय वृद्धि का मिला चेक

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कार्यक्रम के दौरान विभिन्न विभागों में कार्यरत आउटसोर्स कर्मचारियों को मानदेय वृद्धि के डेमो चेक डीएम प्रियंका निरंजन व भाजपा जिलाध्यक्ष अकबाल बहादुर तिवारी की ओर से वितरित किए गए। मानदेय बढ़ने की जानकारी से कर्मचारियों में उत्साह रहा। कर्मचारियों ने सरकार की इस पहल के लिए आभार जताया।कार्यक्रम में डीडीओ आदित्य तिवारी, डीसीओ सुनील कुमार सिंह, सहायक श्रमायुक्त देवीपाटन मंडल सिद्धार्थ मोदियानी, जिला सेवायोजन अधिकारी प्रिया गौतम समेत विभिन्न विभागों के अधिकारी, जनप्रतिनिधि और बड़ी संख्या में आउटसोर्स कर्मचारी मौजूद रहे।