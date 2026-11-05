Gonda News: धनतेरस पर 250 कुपोषित बच्चों के घर पहुंचेगी लोहे की कड़ाही

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जिले में करीब ढाई हजार बच्चे कुपोषण से जूझ रहे हैं। प्रशासन की ओर से बच्चों के कुपोषण के कारणों और खानपान की स्थिति का आकलन किया गया तो पारंपरिक भोजन पद्धति में बदलाव का पहलू सामने आया। पहले घरों में लोहे की कड़ाही में भोजन बनाया जाता था, जिससे खाने में आयरन की मात्रा बढ़ाने में मदद मिलती थी। समय के साथ एल्युमिनियम और दूसरी धातुओं के बर्तनों का इस्तेमाल बढ़ गया। इसी परंपरा को फिर से अपनाने के लिए प्रशासन ने यह पहल की है।अभियान के तहत शुक्रवार को जिला पंचायत सभागार में 250 कुपोषित बच्चों और उनके अभिभावकों को सामग्री वितरित की जाएगी। इस दौरान अभिभावकों को बच्चों के भोजन में पौष्टिक और आयरनयुक्त खाद्य पदार्थ शामिल करने के लिए जागरूक भी किया जाएगा।जिला कार्यक्रम अधिकारी संजय कुमार ने बताया कि धनतेरस पर ‘परंपरा से पोषण तक’ पहल का शुभारंभ किया जाएगा। इसके माध्यम से कुपोषित बच्चों के परिवारों को पोषण सामग्री देने के साथ ही उन्हें खानपान के प्रति जागरूक किया जाएगा।“परंपरा से पोषण तक’ पहल के जरिये परिवारों को पुरानी खानपान परंपराओं से जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। धनतेरस पर 250 कुपोषित बच्चों के परिवारों को लोहे की कड़ाही और पोषण सामग्री दी जाएगी। उद्देश्य है कि अभिभावक बच्चों के भोजन में पौष्टिक और आयरनयुक्त खाद्य पदार्थ शामिल करें, ताकि कुपोषण दूर करने के प्रयासों को मजबूती मिल सके।प्रियंका निरंजन, डीएम गोंडा