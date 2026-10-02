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Gonda News: भाषण में निखिल, पोस्टर में आयुषी व निबंध में प्रज्ञा ने बाजी मारी

Fri, 02 Oct 2026 11:24 PM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, गोंडा
संवाद न्यूज एजेंसी, गोंडा Updated Fri, 02 Oct 2026 11:24 PM IST
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Nikhil won the speech contest, Ayushi the poster competition, and Pragya the essay contest
जिला पंचायत सभागार में आयोजित कार्यक्रम में टीएलएम देखते भाजपा जिलाध्यक्ष, सीडीओ व अन्य। कार्यक
गोंडा। महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री जयंती पर जिला पंचायत सभागार में शुक्रवार को सेवा संकल्प अभियान के तहत ‘मेरे सपनों का भारत’ विषय पर निबंध, भाषण और पोस्टर प्रतियोगिता का आयोजन हुआ। सीडीओ दयानंद प्रसाद ने स्टॉलों का निरीक्षण कर बच्चों का उत्साह बढ़ाया।
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प्रतियोगिता में भाजपा जिलाध्यक्ष अकबाल बहादुर तिवारी ने बच्चों से पूछा-‘विकसित भारत 2047 की संकल्पना किसकी है?’ एक छात्रा ने जवाब दिया- ‘गांधी जी।’ जिलाध्यक्ष ने कहा- ‘नहीं, यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की संकल्पना है।’ उन्होंने अधिकारियों से कहा कि प्रतियोगिता से पहले बच्चों को विषय की जानकारी देनी चाहिए थी।
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भाषण प्रतियोगिता में पीएम श्री फखरुद्दीन अली अहमद राजकीय इंटर कॉलेज के निखिल मिश्र प्रथम, सरयू प्रसाद कन्या पाठशाला इंटर कॉलेज की योगिनी पांडेय द्वितीय और चंदन तिवारी तृतीय रहे। पोस्टर में सरयू प्रसाद कन्या इंटर कॉलेज की आयुषी गुप्ता प्रथम, गांधी विद्या मंदिर इंटर कॉलेज की आकांक्षा द्विवेदी द्वितीय और एपी इंटर कॉलेज मनकापुर की पुष्पा गुप्ता तृतीय रहीं। निबंध में पीएम श्री राजकीय बालिका इंटर कॉलेज की प्रज्ञा पाठक प्रथम, अनिष्का सिंह द्वितीय और भारतीय इंटर कॉलेज कटरा बाजार के आशीष तिवारी तृतीय रहे।
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कार्यक्रम में डीआईओएस डॉ. रामचंद्र, बीएसए अमित कुमार सिंह, केके श्रीवास्तव, डॉ. समय प्रसाद पाठक, राजेश सिंह, उत्तम कुमार मल्ल, विनीता कुशवाहा, एसके सिंह, राजवर्धन श्रीवास्तव, ऋषि शुक्ल आदि मौजूद रहे।

कबाड़ से बनाया गणित का मॉडल
बरईपारा के सहायक अध्यापक सौरभ वर्मा ने वेस्ट मटेरियल से पाइथागोरस प्रमेय, सम-विषम और भाज्य-अभाज्य संख्याओं के मॉडल बनाए। रिम्पी गौड़ और रिचा शुक्ला ने शादी के कार्ड से शब्द रचना, लेखन और पठन का टीएलएम तैयार किया। धर्मेंद्र सिंह ने राज्यों, ईवीएम, चुंबक और मानव शरीर के मॉडल दिखाए। यास्मीन ने अखबार से जीके क्विज तैयार कर नई शिक्षा नीति और एससीईआरटी की अवधारणाएं समझाईं। खोरहंसा की नेहा, विश्वनागा की रोशनी और शिखा विश्नोई ने भी मॉडल प्रस्तुत किए।

जिला पंचायत सभागार में आयोजित कार्यक्रम में टीएलएम देखते भाजपा जिलाध्यक्ष, सीडीओ व अन्य। कार्यक

जिला पंचायत सभागार में आयोजित कार्यक्रम में टीएलएम देखते भाजपा जिलाध्यक्ष, सीडीओ व अन्य। कार्यक

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