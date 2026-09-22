Gonda News: ई केवाईसी नहीं कराई तो राशनकार्ड से कटेगा नाम
संवाद न्यूज एजेंसी, गोंडा Updated Tue, 22 Sep 2026 11:34 PM IST
विज्ञापन
गोंडा। ई केवाईसी नहीं कराने वाले राशन कार्डधारकों के नाम हटाए जा सकते हैं। जिले में करीब 6.02 लाख राशन कार्डधारक हैं, जिनमें 65,026 अंत्योदय कार्डधारक शामिल हैं। इनमें करीब 38 हजार ने अभी तक ई केवाईसी नहीं कराई है।
जिला आपूर्ति अधिकारी कुंवर दिनेश प्रताप सिंह ने बताया कि शासन के निर्देश पर राशन कार्ड में दर्ज प्रत्येक पात्र लाभार्थी की ई केवाईसी कराई जा रही है। दूसरे शहर या प्रदेश में रहने वाले लाभार्थी भी अपने गांव या क्षेत्र के कोटेदार के यहां पहुंचकर ई केवाईसी करा सकते हैं।
उन्होंने बताया कि नया राशन कार्ड बनने के बाद वह ड्राफ्ट स्थिति में रहता है। संबंधित लाभार्थी के कोटेदार के यहां ई केवाईसी कराने के बाद ही कार्ड सक्रिय होता है व राशन की सुविधा मिलती है। (संवाद)
विज्ञापन
विज्ञापन
जिला आपूर्ति अधिकारी कुंवर दिनेश प्रताप सिंह ने बताया कि शासन के निर्देश पर राशन कार्ड में दर्ज प्रत्येक पात्र लाभार्थी की ई केवाईसी कराई जा रही है। दूसरे शहर या प्रदेश में रहने वाले लाभार्थी भी अपने गांव या क्षेत्र के कोटेदार के यहां पहुंचकर ई केवाईसी करा सकते हैं।
विज्ञापन
उन्होंने बताया कि नया राशन कार्ड बनने के बाद वह ड्राफ्ट स्थिति में रहता है। संबंधित लाभार्थी के कोटेदार के यहां ई केवाईसी कराने के बाद ही कार्ड सक्रिय होता है व राशन की सुविधा मिलती है। (संवाद)
विज्ञापन