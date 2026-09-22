Gonda News: ई केवाईसी नहीं कराई तो राशनकार्ड से कटेगा नाम

विज्ञापन

जिला आपूर्ति अधिकारी कुंवर दिनेश प्रताप सिंह ने बताया कि शासन के निर्देश पर राशन कार्ड में दर्ज प्रत्येक पात्र लाभार्थी की ई केवाईसी कराई जा रही है। दूसरे शहर या प्रदेश में रहने वाले लाभार्थी भी अपने गांव या क्षेत्र के कोटेदार के यहां पहुंचकर ई केवाईसी करा सकते हैं।उन्होंने बताया कि नया राशन कार्ड बनने के बाद वह ड्राफ्ट स्थिति में रहता है। संबंधित लाभार्थी के कोटेदार के यहां ई केवाईसी कराने के बाद ही कार्ड सक्रिय होता है व राशन की सुविधा मिलती है। (संवाद)