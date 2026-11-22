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गोंडा। सपा के संस्थापक एवं पूर्व रक्षामंत्री मुलायम सिंह यादव की जयंती रविवार को पार्टी कार्यालय में श्रद्धा व सम्मान के साथ मनाई गई। कार्यक्रम की शुरुआत नेताजी के चित्र पर माल्यार्पण और पुष्प अर्पित कर की गई। अध्यक्षता जिलाध्यक्ष अरशद हुसैन ने की। पूर्व विधायक बैजनाथ दूबे ने कहा कि नेताजी सिर्फ एक नाम नहीं, बल्कि विचारधारा हैं। उन्होंने हमेशा गरीब, किसान, मजदूर, पिछड़े और अल्पसंख्यकों की आवाज बुलंद की। सूरज सिंह ने कहा कि मुलायम सिंह यादव ने युवाओं को राजनीति में आगे बढ़ने का अवसर दिया। सरफराज हुसैन ने कहा कि नेताजी ने हमेशा युवाओं को सम्मान दिया। महेंद्र कुमार वर्मा, जावेद मंटू, विनोद शुक्ल, हाजी जाकिर, अरशद खान, मंटू काजी, अंजू वर्मा, मंशाराम वर्मा, शिवकुमार विश्वकर्मा, फहीम पप्पू, सहन अख्तर, दिनेश यादव, सिद्धार्थ सिंह, अफजल खान और प्रागदत्त मिश्र ने भी विचार व्यक्त किए। (संवाद)