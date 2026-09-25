Gonda News: सांड़ से टकराकर बाइक सवार की मौत

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तरबगंज कस्बा निवासी तुषार बनर्जी करीब तीन दशक से सिंगहाचंदा चौराहे पर क्लीनिक चलाते थे। वह सामान्य तौर पर साइकिल से ही क्लीनिक आते-जाते थे। बृहस्पतिवार को लगातार बारिश के कारण वह बेटे संजीव बनर्जी उर्फ अभिजीत के साथ रात आठ बजे बाइक से घर लौट रहे थे। रास्ते में नरायनपुर पुल के पास सड़क पर अचानक आए सांड़ से बाइक टकरा गई। हादसे में तुषार बनर्जी गंभीर रूप से घायल हो गए। हेलमेट लगाए होने की वजह से बेटा संजीव बच गया।घायल तुषार को तरबगंज सीएचसी