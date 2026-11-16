Gonda News: फुटबॉल में मुरादाबाद व आगरा का दबदबा

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पहले दिन सहारनपुर और मुरादाबाद के बीच हुए मुकाबले में मुरादाबाद ने 6-1 से जीत हासिल की। आगरा ने अलीगढ़ को 6-0 से करारी शिकस्त दी। वहीं देवीपाटन और मेरठ के बीच मुकाबला 1-1 गोल से बराबरी पर छूटा। आजमगढ़ और कानपुर की टीमें भी 2-2 गोल की बराबरी पर रहीं। प्रतियोगिता का उद्घाटन मुख्य विकास अधिकारी दयानंद प्रसाद, क्षेत्रीय क्रीड़ा अधिकारी अनिमेष सक्सेना और क्रीड़ा अधिकारी रंजीत राज ने किया।प्रतियोगिता के मैच कमिश्नर एवं ऑब्जर्वर अयूब शाह रहे। रेफरी पैनल में विनोद यादव, संजय साहनी, मनोज तिवारी, असगर अली, हाजी मुनव्वर, महेश चंद्र, सौरभ कुमार, रजाउल्लाह, अशोक सिंह, नवनीत गौतम, शशि मोहन मिश्रा और अजय यादव शामिल रहे। इस मौके पर मैन मिश्रा, डॉ. राकेश कुमार श्रीवास्तव, लईक आलम, फिरोज खान, विक्की तिवारी, तौकीर अहमद, विनोद कुमार जायसवाल और प्रत्यूष राज मौजूद रहे।