फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Gonda News ›   Markets come alive with the shopping for decorative items

Gonda News: सजावटी सामान की खरीदारी से बाजार में रौनक

Wed, 04 Nov 2026 11:03 PM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, गोंडा
संवाद न्यूज एजेंसी, गोंडा Updated Wed, 04 Nov 2026 11:03 PM IST
विज्ञापन
Markets come alive with the shopping for decorative items
गोंडा के चौक बाजार में दीपावली के लिए मोरपंख बेचता युवक।
गोंडा। दीपावली का पर्व नजदीक आते ही शहर से लेकर ग्रामीण इलाकों तक तैयारियां तेज हो गई हैं। घरों और मंदिरों को सजाने के लिए बाजार में आर्टिफिशियल (कृत्रिम) फूलों की लड़ियों, रंग-बिरंगी झालरों और डिजाइनर तोरणों की मांग बढ़ गई है। त्योहार को लेकर बाजार में रौनक लौटने लगी है और खरीदार दुकानों पर पहुंचने लगे हैं।
विज्ञापन


दीपावली पर घरों और मंदिरों को सजाने के लिए लोग ओम, शुभ-लाभ, लक्ष्मी जी के पगचिह्न और अन्य पूजन सामग्री की खरीदारी कर रहे हैं। ग्राहकों की पसंद को देखते हुए दुकानदारों ने भी तरह-तरह के सजावटी सामान का स्टॉक मंगाकर दुकानें सजा ली हैं। सजावट की सामग्री के साथ लइया-चूरा और पूजन सामग्री की बिक्री भी तेज हो गई है।
विज्ञापन


दुकानदार शुभम कुमार ने बताया कि दीपावली को देखते हुए झालरें, आर्टिफिशियल फूलों की लड़ियां और पूजन सामग्री मंगाई गई हैं। बाजार में ग्राहक पहुंचने लगे हैं। उम्मीद है कि त्योहार नजदीक आने के साथ कारोबार में और तेजी आएगी। बर्तन कारोबारी शिवराज ने बताया कि धनतेरस को लेकर भी दुकानों पर सामान का स्टॉक मंगवा लिया गया है।
विज्ञापन
विज्ञापन



सजावट का नया ट्रेंड
लोग प्राकृतिक फूलों के साथ-साथ लंबे समय तक इस्तेमाल होने वाले आर्टिफिशियल फूलों और रंग-बिरंगी झालरों को भी पसंद कर रहे हैं। व्यापारियों के मुताबिक, ग्राहकों की मांग को ध्यान में रखते हुए बनारस, लखनऊ, मथुरा और कानपुर से विशेष सजावटी सामान मंगाया गया है।


सजावटी सामग्री (कीमत रुपये में)
सजावटी झालर : 20 से 250
बिजली की झालर : 350
शुभ-लाभ : 40 से 300
फूलों की लड़ी : 25
लक्ष्मीजी के पगचिह्न : 20 से 250

गोंडा के चौक बाजार में दीपावली के लिए मोरपंख बेचता युवक।

गोंडा के चौक बाजार में दीपावली के लिए मोरपंख बेचता युवक।

गोंडा के चौक बाजार में दीपावली के लिए मोरपंख बेचता युवक।

गोंडा के चौक बाजार में दीपावली के लिए मोरपंख बेचता युवक।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed