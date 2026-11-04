Gonda News: सजावटी सामान की खरीदारी से बाजार में रौनक

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दीपावली पर घरों और मंदिरों को सजाने के लिए लोग ओम, शुभ-लाभ, लक्ष्मी जी के पगचिह्न और अन्य पूजन सामग्री की खरीदारी कर रहे हैं। ग्राहकों की पसंद को देखते हुए दुकानदारों ने भी तरह-तरह के सजावटी सामान का स्टॉक मंगाकर दुकानें सजा ली हैं। सजावट की सामग्री के साथ लइया-चूरा और पूजन सामग्री की बिक्री भी तेज हो गई है।दुकानदार शुभम कुमार ने बताया कि दीपावली को देखते हुए झालरें, आर्टिफिशियल फूलों की लड़ियां और पूजन सामग्री मंगाई गई हैं। बाजार में ग्राहक पहुंचने लगे हैं। उम्मीद है कि त्योहार नजदीक आने के साथ कारोबार में और तेजी आएगी। बर्तन कारोबारी शिवराज ने बताया कि धनतेरस को लेकर भी दुकानों पर सामान का स्टॉक मंगवा लिया गया है।सजावट का नया ट्रेंडलोग प्राकृतिक फूलों के साथ-साथ लंबे समय तक इस्तेमाल होने वाले आर्टिफिशियल फूलों और रंग-बिरंगी झालरों को भी पसंद कर रहे हैं। व्यापारियों के मुताबिक, ग्राहकों की मांग को ध्यान में रखते हुए बनारस, लखनऊ, मथुरा और कानपुर से विशेष सजावटी सामान मंगाया गया है।सजावटी सामग्री (कीमत रुपये में)सजावटी झालर : 20 से 250बिजली की झालर : 350शुभ-लाभ : 40 से 300फूलों की लड़ी : 25लक्ष्मीजी के पगचिह्न : 20 से 250