Gonda News: ‘एनवायरन मेंटल स्टडीज’ पुस्तक का विमोचन
संवाद न्यूज एजेंसी, गोंडा Updated Thu, 27 Aug 2026 11:37 PM IST
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गोंडा। एलबीएस पीजी कॉलेज के रसायन विज्ञान विभाग के असिस्टेंट प्रोफेसर डॉ. दिलीप शुक्ल द्वारा लिखित पुस्तक ‘एनवायरन मेंटल स्टडीज’ का विमोचन विदेश राज्यमंत्री कीर्तिवर्धन सिंह ने किया। उन्होंने कहा कि यह पुस्तक विद्यार्थियों व पर्यावरण अध्ययन में रुचि रखने वाले लोगों के लिए उपयोगी साबित होगी। इस दौरान महाविद्यालय प्रबंध समिति की उपाध्यक्ष वर्षा सिंह, सचिव उमेश शाह, प्रभारी प्राचार्य प्रो. जितेंद्र सिंह, प्रो. संदीप श्रीवास्तव, प्रो. मंशाराम वर्मा, डॉ. मनोज कुमार मिश्र, डॉ. अमित शुक्ल आदि मौजूद रहे। (संवाद)
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