Gonda News: प्रसूता और नवजात की मौत के मामलों में जांच शुरू

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वजीरगंज के चंदापुर निवासी 26 वर्षीय मानसी को प्रसव पीड़ा होने पर पहले वजीरगंज सीएचसी ले जाया गया था। वहां से उसे जिला महिला अस्पताल रेफर किया गया। बुधवार को अस्पताल में मृत नवजात को जन्म देने के बाद उसकी हालत बिगड़ गई। इलाज के दौरान मानसी की भी मौत हो गई। महिला अस्पताल के सीएमएस डॉ. एस दयाल के अनुसार, मानसी में हीमोग्लोबिन की कमी थी। गर्भस्थ शिशु की पहले ही मौत हो चुकी थी।उधर, खोड़ारे के गिन्नीनगर बाजार स्थित निजी अस्पताल में प्रसव के बाद नवजात की मौत हुई थी। परिजनों के मुताबिक सामान्य प्रसव के कुछ देर बाद बच्चे की हालत बिगड़ गई। अस्पताल से उसे दूसरे अस्पताल ले जाने की सलाह दी गई। परिजन नवजात को बस्ती ले गए, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया।सीएमओ डॉ. संतलाल पटेल ने बताया कि दोनों मामलों की जांच कराई जा रही है। जांच रिपोर्ट मिलने के बाद तथ्यों के आधार पर कार्रवाई की जाएगी।