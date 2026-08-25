फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Gonda News ›   Five kilograms of cannabis found in the general coach of the Amrit Bharat train

Gonda News: अमृत भारत ट्रेन के जनरल कोच में मिला पांच किलो गांजा

Tue, 25 Aug 2026 11:50 PM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, गोंडा
संवाद न्यूज एजेंसी, गोंडा Updated Tue, 25 Aug 2026 11:50 PM IST
विज्ञापन
Five kilograms of cannabis found in the general coach of the Amrit Bharat train
गोंडा। आरपीएफ और नारकोटिक्स टास्क टीम ने मंगलवार को अमृत भारत ट्रेन के जनरल कोच से करीब पांच लाख रुपये कीमत का पांच किलो गांजा बरामद किया। कोच में गांजा मिलने के बाद कई यात्रियों से पूछताछ की गई, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। इसके बाद आरपीएफ ने गांजे को लावारिस संपत्ति के रूप में कब्जे में लेकर जीआरपी को सौंप दिया।
विज्ञापन


आरपीएफ इंस्पेक्टर अनिरुद्ध राय ने बताया कि मंगलवार सुबह सहरसा से पंजाब जा रही ट्रेन की टीम के साथ चेकिंग कर रहे थे। बरुआचक के पास चलती ट्रेन में तलाशी के दौरान जनरल कोच में एक संदिग्ध बैग मिला। यात्रियों से पूछताछ में बैग के संबंध में कोई जानकारी नहीं मिली। ट्रेन गोंडा जंक्शन पहुंचने पर आरपीएफ और सीआईबी के अधिकारियों की मौजूदगी में बैग खोला गया। इसमें एक पैकेट में करीब पांच किलो गांजा मिला। टीम ने गांजा कब्जे में लिया और कार्रवाई पूरी करने के बाद जीआरपी को सौंप दिया। जीआरपी ने रोजनामचा में लावारिस संपत्ति के रूप में मामला दर्ज कर उपनिरीक्षक विवेकानंद यादव को विवेचना सौंपी है। (संवाद)
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed