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शरफुनिशां मंगलवार दोपहर दो बजे मनोकामना गैस एजेंसी से सिलिंडर लेने गई थीं। वह सड़क किनारे खड़ी होकर सिलिंडर ई रिक्शे पर रखवा रही थीं। कोचा कासिमपुर निवासी रिक्शा चालक अनीश सिलिंडर और अन्य सामान व्यवस्थित कर रहा था। तभी शहीद बाबा की तरफ से पराली लादकर आ रही ट्रैक्टर-ट्रॉली से ई रिक्शा में टक्कर लग गई। इससे ई रिक्शा पलट गया और शरफुनिशां उसके नीचे दब गईं। आसपास के लोगों ने उन्हें करनैलगंज सीएचसी पहुंचाया, जहां डॉ. श्रेया ने मृत घोषित कर दिया। सीओ आनंद कुमार राय ने बताया कि तहरीर मिली है। आसपास के सीसीटीवी कैमरों की फुटेज से ट्रैक्टर-ट्रॉली व चालक की पहचान कराने का प्रयास किया जा रहा है। (संवाद)

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करनैलगंज। सकरौरा पश्चिमी मोहल्ले में मंगलवार दोपहर पराली लदी ट्रैक्टर-ट्रॉली की टक्कर से ई रिक्शा पलट गया। हादसे में ई रिक्शा से दबकर 60 वर्षीय शरफुनिशां की मौत हो गई। चालक ट्रैक्टर-ट्रॉली लेकर मौके से भाग गया। पुलिस उसकी तलाश में जुटी है।