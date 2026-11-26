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बहराइच के कानूनगोपुरा दक्षिणी निवासी छह लोग करनैलगंज के बरगदी कोट में बरात गए थे। बुधवार रात जयमाल कार्यक्रम के बाद सभी कार से घर लौट रहे थे। रात करीब दो बजे कार अनियंत्रित होकर पुलिया से टकरा गई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि कार के परखचे उड़ गए। इंजन कार से अलग हो गया। अगले दोनों पहिये भी उखड़कर करीब 50 मीटर दूर खेत में जा गिरे।पुलिस ने एंबुलेंस की मदद से सभी घायलों को सीएचसी करनैलगंज पहुंचाया। वहां चिकित्सकों ने शिवशंकर पांडेय (45) को मृत घोषित कर दिया। अर्जुन पांडेय (18), सोमनाथ पांडेय (40), अभिनव पांडेय (30), शुभम पांडेय (19) और कृष्णा पांडेय (30) को प्राथमिक उपचार के बाद जिला अस्पताल भेज दिया गया।एसएसआई दुर्गा प्रसाद पांडेय ने बताया कि हादसे में घायलों के पैरों की हड्डियां टूट गईं और सिर में भी गंभीर चोटें आईं। सीओ आनंद कुमार राय ने बताया कि घायलों का इलाज चल रहा है। हादसे के कारणों की जांच कराई जा रही है।