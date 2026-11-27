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वजीरगंज/डुमरियाडीह। पेंड़राही गांव के बाबूराम (52) का शव शुक्रवार रात घर के पास आम के पेड़ में दुपट्टे से बंधे फंदे से लटका मिला। मृतक के पुत्र रमेश ने बताया कि पिता मांगलिक कार्यक्रम में बधाइयां बजाने का काम करते थे। उन्हें नशे की लत थी। शुक्रवार को शराब के नशे में घर आए थे। इसके बाद सोने चले गए। भोर में जब नींद खुली तो देखा कि पिता का शव फंसे से लटका है। प्रभारी निरीक्षक दिनेश सिंह ने बताया कि सभी पहलुओं पर जांच की जा रही है। सीओ डॉ. यूपी सिंह ने बताया कि शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। (संवाद)