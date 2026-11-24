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परिजनों के अनुसार, दीपक इंजीनियरिंग करने के बाद अलवर में नौकरी कर रहे थे। 20 नवंबर को ड्यूटी करने के बाद वह रात करीब दो बजे कमरे पर लौटे थे। साथ में रहने वाले सहकर्मी के मुताबिक, खाना खाने के बाद दीपक सोने चले गए। शनिवार सुबह करीब पांच बजे उनका शव कमरे की छत के कुंडे से लटका मिला। पुलिस ने जांच के लिए दीपक का मोबाइल फोन जब्त कर लिया है।शनिवार सुबह घटना की जानकारी मिलने पर पिता गंगाराम, ग्राम प्रशासक अनिल वर्मा और गांव के श्रवण राजस्थान रवाना हुए। पोस्टमार्टम के बाद शव लेकर सोमवार भोर गांव पहुंचे। सीओ उदित नारायण पालीवाल ने बताया कि घटना की जानकारी नहीं है।दीपक अपने माता-पिता के इकलौते बेटे थे। उनके पिता गंगाराम मौर्य (52) बीमार रहते हैं। मां गीता देवी (50) भी हृदयरोग से पीड़ित हैं। परिवार के पास महज एक बीघा खेती है। दीपक की एक छोटी बहन सीमा है। दीपक पर ही पूरे परिवार की जिम्मेदारी थी। उनकी मौत से माता-पिता और बहन का रो-रोकर बुरा हाल है।