Gonda News: एलबीएस पीजी कॉलेज में प्रवेश का एक और मौका

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कॉलेज के प्रभारी प्राचार्य प्रो. जितेंद्र सिंह ने बताया कि बीए, बीएससी-सीबी (बायोलॉजी एवं गणित), कृषि विज्ञान प्रथम सेमेस्टर, एमए प्रथम सेमेस्टर, राजनीति शास्त्र एवं एमएससी प्रथम सेमेस्टर जंतु विज्ञान के साथ ही अन्य विषयों बीए, एमएससी व एमकॉम में रिक्त सीटों पर प्रवेश दिया जाएगा। प्रवेश के इच्छुक छात्र-छात्राओं को पहले मां पाटेश्वरी विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर पंजीकरण कराना होगा। इसके बाद महाविद्यालय की वेबसाइट पर पंजीकरण कर संबंधित विभाग में जमा करना होगा। छात्र-छात्राएं नौ सितंबर को दोपहर दो बजे तक महाविद्यालय में प्रवेश ले सकते हैं। (संवाद)

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गोंडा। एलबीएस पीजी कॉलेज में स्नातक एवं परास्नातक के विभिन्न पाठ्यक्रमों की रिक्त सीटों पर प्रवेश के लिए ऑनलाइन पंजीकरण फिर शुरू हुए हैं। जिन छात्र-छात्राओं ने अभी तक प्रवेश के लिए पंजीकरण नहीं कराया है, वे विश्वविद्यालय और महाविद्यालय की वेबसाइट पर पंजीकरण कराने के बाद प्रवेश प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं।