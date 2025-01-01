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राजन महाराज ने कहा कि मन के अनुसार परिस्थिति न बने तो निराश होने के बजाय उसे ईश्वर की इच्छा मानकर स्वीकार करना चाहिए। जो बात वर्तमान में कष्ट देती है, संभव है कि भविष्य में वही हमारे हित में हो। परिस्थिति को स्वीकार करना ही भगवान राम के जीवन से मिलने वाली बड़ी सीख और भक्ति का सार है। कथा में पं. अनिल शास्त्री, महंत मनीष दास, वीरेंद्र दास, मेहनौन विधायक विनय कुमार द्विवेदी, अनिल दुबे, मनीष शुक्ल, आलोक दास महाराज, रामकृष्ण तिवारी सहित अन्य लोग मौजूद रहे।जयप्रभाग्राम में आयोजित श्रीराम कथा महोत्सव की उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने सराहना की। उन्होंने कहा कि प्रभु श्रीराम की कृपा से क्षेत्र में इतना बड़ा धार्मिक आयोजन संभव हो पाया है। उपमुख्यमंत्री ने कहा कि जब कोई व्यक्ति सनातन संस्कृति को प्रतिष्ठित करने के लिए अपना जीवन समर्पित करता है तो वह पूरे देश की सेवा करता है। ऐसे महापुरुषों को दंडवत प्रणाम है। उन्होंने कहा कि इस तरह के आयोजन सामाजिक एकता को मजबूत करते हैं। सनातन परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए प्रदेश सरकार हर संभव सहयोग को तैयार है।