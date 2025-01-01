Gonda News: परिस्थिति स्वीकार करने से जीवन में रहता है मंगल
संवाद न्यूज एजेंसी, गोंडा Updated Wed, 25 Nov 2026 12:12 AM IST
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जयप्रभाग्राम/इटियाथोक। जयप्रभाग्राम स्थित चिन्मय ग्रामोदय विद्या मंदिर इंटर कॉलेज में श्री श्यामा श्याम जू ट्रस्ट की ओर से आयोजित श्रीराम कथा में मंगलवार को प्रवाचक राजन महाराज ने जीवन में परिस्थितियों को स्वीकार करने का संदेश दिया। उन्होंने कहा कि परिस्थिति को स्वीकार करने का स्वभाव बना लें तो जीवन में दुख का प्रभाव कम हो जाता है। भगवान राम वनवास के कष्टों में भी प्रसन्न रहे, क्योंकि उन्होंने परिस्थिति को सहज भाव से स्वीकार किया। महल और राजपाट होने के बावजूद राजा दशरथ पुत्र वियोग में टूट गए।
राजन महाराज ने कहा कि मन के अनुसार परिस्थिति न बने तो निराश होने के बजाय उसे ईश्वर की इच्छा मानकर स्वीकार करना चाहिए। जो बात वर्तमान में कष्ट देती है, संभव है कि भविष्य में वही हमारे हित में हो। परिस्थिति को स्वीकार करना ही भगवान राम के जीवन से मिलने वाली बड़ी सीख और भक्ति का सार है। कथा में पं. अनिल शास्त्री, महंत मनीष दास, वीरेंद्र दास, मेहनौन विधायक विनय कुमार द्विवेदी, अनिल दुबे, मनीष शुक्ल, आलोक दास महाराज, रामकृष्ण तिवारी सहित अन्य लोग मौजूद रहे।
ऐसे आयोजनों से मजबूत होती है सामाजिक एकता : ब्रजेश पाठक
जयप्रभाग्राम में आयोजित श्रीराम कथा महोत्सव की उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने सराहना की। उन्होंने कहा कि प्रभु श्रीराम की कृपा से क्षेत्र में इतना बड़ा धार्मिक आयोजन संभव हो पाया है। उपमुख्यमंत्री ने कहा कि जब कोई व्यक्ति सनातन संस्कृति को प्रतिष्ठित करने के लिए अपना जीवन समर्पित करता है तो वह पूरे देश की सेवा करता है। ऐसे महापुरुषों को दंडवत प्रणाम है। उन्होंने कहा कि इस तरह के आयोजन सामाजिक एकता को मजबूत करते हैं। सनातन परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए प्रदेश सरकार हर संभव सहयोग को तैयार है।
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राजन महाराज ने कहा कि मन के अनुसार परिस्थिति न बने तो निराश होने के बजाय उसे ईश्वर की इच्छा मानकर स्वीकार करना चाहिए। जो बात वर्तमान में कष्ट देती है, संभव है कि भविष्य में वही हमारे हित में हो। परिस्थिति को स्वीकार करना ही भगवान राम के जीवन से मिलने वाली बड़ी सीख और भक्ति का सार है। कथा में पं. अनिल शास्त्री, महंत मनीष दास, वीरेंद्र दास, मेहनौन विधायक विनय कुमार द्विवेदी, अनिल दुबे, मनीष शुक्ल, आलोक दास महाराज, रामकृष्ण तिवारी सहित अन्य लोग मौजूद रहे।
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ऐसे आयोजनों से मजबूत होती है सामाजिक एकता : ब्रजेश पाठक
जयप्रभाग्राम में आयोजित श्रीराम कथा महोत्सव की उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने सराहना की। उन्होंने कहा कि प्रभु श्रीराम की कृपा से क्षेत्र में इतना बड़ा धार्मिक आयोजन संभव हो पाया है। उपमुख्यमंत्री ने कहा कि जब कोई व्यक्ति सनातन संस्कृति को प्रतिष्ठित करने के लिए अपना जीवन समर्पित करता है तो वह पूरे देश की सेवा करता है। ऐसे महापुरुषों को दंडवत प्रणाम है। उन्होंने कहा कि इस तरह के आयोजन सामाजिक एकता को मजबूत करते हैं। सनातन परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए प्रदेश सरकार हर संभव सहयोग को तैयार है।
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