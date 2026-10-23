Gonda News: रामलीला के प्रथम दिन नारद मोह का भावपूर्ण मंचन

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रामलीला के पहले दिन कलाकारों ने नारद मोह प्रसंग का भावपूर्ण मंचन किया। इसमें दिखाया गया कि नारद मुनि ने कामदेव पर विजय प्राप्त कर अपनी उपलब्धि भगवान विष्णु को बताई। इसके बाद हरि इच्छा से मायानगरी का निर्माण हुआ, जहां के राजा शीलनिधि अपनी पुत्री विश्वमोहिनी के स्वयंवर की तैयारी कर रहे थे। विश्वमोहिनी को देखकर नारद मुनि भी मोहित हो गए। उन्होंने भगवान विष्णु से अपने समान स्वरूप प्रदान करने की प्रार्थना की। भगवान ने उन्हें वानर का रूप प्रदान कर दिया। स्वयंवर में इस स्वरूप को देखकर उनकी हंसी उड़ाई गई। भगवान विष्णु के स्वयंवर में पहुंचने पर विश्वमोहिनी ने उनके गले में वरमाला डाल दिया। इससे क्रोधित होकर नारद मुनि ने भगवान विष्णु को पत्नी वियोग में दुखी होने का श्राप दे दिया।रामलीला में भगवान विष्णु की भूमिका राजेंद्र प्रसाद, नारद मुनि की ओमप्रकाश और शंकर की भूमिका अनूप कुमार पॉपुलर ने निभाई। इस अवसर पर गौरीशंकर, रजनीश, बसंतलाल, इंद्रपाल, परमानंद, गणेश चंद्र आदि मौजूद रहे।