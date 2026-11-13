Ghazipur News: बंद कमरे में अचेत मिला युवक, अस्पताल में मौत

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सूरज माता-पिता का इकलौता बेटा था। सूरज की मां प्रेमा चौहान ने बताया कि बृहस्पतिवार की शाम बेटे ने खाने-पीने के लिए 200 रुपये मांगे थे। इसके बाद उसने खाना खाया और घर के कुछ काम निपटाए। घर के बिजली कनेक्शन में आई खराबी भी ठीक की। फिर वह गांव में गया और कुछ देर बाद लौटकर रोजाना की तरह अपने कमरे में चला गया। उसने अंदर से दरवाजा बंद कर लिया। हम लोगों को लगा कि वह आराम कर रहा है।रात करीब आठ बजे के बाद बगल के कमरे में बने छेद से झांककर देखा तो वह कमरे में अचेत अवस्था में पड़ा था। इसके बाद किसी तरह कमरे में प्रवेश कर उसे बाहर निकाला और अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए जिला मुख्यालय भेज दिया। मौके पर पहुंची फॉरेंसिक टीम ने कमरे और घटनास्थल की जांच कर साक्ष्य जुटाए। पुलिस को पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार है।थानाध्यक्ष दीपक कुमार ने बताया कि परिजनों की ओर से घटना की सूचना दी गई है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। पोस्टमार्टम की प्रक्रिया पूरी होने और परिजनों की तहरीर मिलने के बाद नियमानुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी।सूरज के पिता लहरी चौहान रोजी-रोटी के सिलसिले में दुबई में रहते हैं। परिवार में तीन बहनें हैं, जिनमें दो की शादी हो चुकी है।