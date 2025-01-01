Ghazipur News: पहलवानों ने स्वर्ण पदक जीतकर लहराया परचम
वाराणसी ब्यूरो
Updated Mon, 19 Oct 2026 12:11 AM IST
Updated Mon, 19 Oct 2026 12:11 AM IST
विज्ञापन
मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स कॉलेज सैफई के अंतरराष्ट्रीय इंडोर स्टेडियम में आयोजित प्रदेश स्तरीय जूनियर बालक कुश्ती प्रतियोगिता में कोटिशा अखाड़े के पहलवानों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए तीन स्वर्ण पदक अपने नाम किए। पहलवानों की इस उपलब्धि से जिले का मान बढ़ा है।
कोच रामजी यादव पहलवान ने बताया कि प्रतियोगिता के 57 किलोग्राम भार वर्ग में रोशन यादव ने प्रयागराज के धर्मेंद्र कुमार को पराजित कर स्वर्ण पदक जीता। वहीं, 65 किलोग्राम भार वर्ग में बृजेश यादव ने मुरादाबाद के अभिषेक को तथा 79 किलोग्राम भार वर्ग में अभिषेक यादव ने बरेली के अमन को शिकस्त देकर स्वर्ण पदक पर कब्जा जमाया।
उन्होंने कहा कि कोटिशा अखाड़े के पहलवान प्रदेश और राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बनाने के लिए लगातार अभ्यास कर रहे हैं। पहलवानों की इस उपलब्धि पर उदयवीर यादव, रोहित दिवाकर, जयदीप, जुगनू, जयशंकर, विशाल, देवव्रत, अमन, मनीष और पवन सहित अन्य पहलवानों ने प्रसन्नता जताते हुए विजेताओं को बधाई दी।
विज्ञापन
विज्ञापन
कोच रामजी यादव पहलवान ने बताया कि प्रतियोगिता के 57 किलोग्राम भार वर्ग में रोशन यादव ने प्रयागराज के धर्मेंद्र कुमार को पराजित कर स्वर्ण पदक जीता। वहीं, 65 किलोग्राम भार वर्ग में बृजेश यादव ने मुरादाबाद के अभिषेक को तथा 79 किलोग्राम भार वर्ग में अभिषेक यादव ने बरेली के अमन को शिकस्त देकर स्वर्ण पदक पर कब्जा जमाया।
विज्ञापन
उन्होंने कहा कि कोटिशा अखाड़े के पहलवान प्रदेश और राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बनाने के लिए लगातार अभ्यास कर रहे हैं। पहलवानों की इस उपलब्धि पर उदयवीर यादव, रोहित दिवाकर, जयदीप, जुगनू, जयशंकर, विशाल, देवव्रत, अमन, मनीष और पवन सहित अन्य पहलवानों ने प्रसन्नता जताते हुए विजेताओं को बधाई दी।
विज्ञापन