Ghazipur News: पहलवानों ने स्वर्ण पदक जीतकर लहराया परचम

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कोच रामजी यादव पहलवान ने बताया कि प्रतियोगिता के 57 किलोग्राम भार वर्ग में रोशन यादव ने प्रयागराज के धर्मेंद्र कुमार को पराजित कर स्वर्ण पदक जीता। वहीं, 65 किलोग्राम भार वर्ग में बृजेश यादव ने मुरादाबाद के अभिषेक को तथा 79 किलोग्राम भार वर्ग में अभिषेक यादव ने बरेली के अमन को शिकस्त देकर स्वर्ण पदक पर कब्जा जमाया।उन्होंने कहा कि कोटिशा अखाड़े के पहलवान प्रदेश और राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बनाने के लिए लगातार अभ्यास कर रहे हैं। पहलवानों की इस उपलब्धि पर उदयवीर यादव, रोहित दिवाकर, जयदीप, जुगनू, जयशंकर, विशाल, देवव्रत, अमन, मनीष और पवन सहित अन्य पहलवानों ने प्रसन्नता जताते हुए विजेताओं को बधाई दी।