फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Ghazipur News ›   Wrestlers hoisted the flag by winning gold medals

Ghazipur News: पहलवानों ने स्वर्ण पदक जीतकर लहराया परचम

Mon, 19 Oct 2026 12:11 AM IST
वाराणसी ब्यूरो
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Mon, 19 Oct 2026 12:11 AM IST
विज्ञापन
Wrestlers hoisted the flag by winning gold medals
प्रदेश स्तरीय जूनियर बालक कुश्ती प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक विजेता बृजेश यादव। स्रोत- प्रशिक्षक
मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स कॉलेज सैफई के अंतरराष्ट्रीय इंडोर स्टेडियम में आयोजित प्रदेश स्तरीय जूनियर बालक कुश्ती प्रतियोगिता में कोटिशा अखाड़े के पहलवानों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए तीन स्वर्ण पदक अपने नाम किए। पहलवानों की इस उपलब्धि से जिले का मान बढ़ा है।
विज्ञापन

कोच रामजी यादव पहलवान ने बताया कि प्रतियोगिता के 57 किलोग्राम भार वर्ग में रोशन यादव ने प्रयागराज के धर्मेंद्र कुमार को पराजित कर स्वर्ण पदक जीता। वहीं, 65 किलोग्राम भार वर्ग में बृजेश यादव ने मुरादाबाद के अभिषेक को तथा 79 किलोग्राम भार वर्ग में अभिषेक यादव ने बरेली के अमन को शिकस्त देकर स्वर्ण पदक पर कब्जा जमाया।
विज्ञापन

उन्होंने कहा कि कोटिशा अखाड़े के पहलवान प्रदेश और राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बनाने के लिए लगातार अभ्यास कर रहे हैं। पहलवानों की इस उपलब्धि पर उदयवीर यादव, रोहित दिवाकर, जयदीप, जुगनू, जयशंकर, विशाल, देवव्रत, अमन, मनीष और पवन सहित अन्य पहलवानों ने प्रसन्नता जताते हुए विजेताओं को बधाई दी।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed