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Ghazipur News: न्यायालय के आदेश पर खाते में रकम वापस हुई

Mon, 19 Oct 2026 01:20 AM IST
वाराणसी ब्यूरो
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Mon, 19 Oct 2026 01:20 AM IST
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The money was returned to the account by court order
साइबर ठगी के शिकार युवक को पुलिस ने बड़ी राहत दिलाई है। त्वरित कार्रवाई और न्यायालय के आदेश के बाद पीड़ित के 94,936 रुपये वापस करा दिए।
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थानाध्यक्ष संतोष कुमार राय ने बताया कि नटपुरवा गांव निवासी अभिषेक कुमार के साथ 95 हजार रुपये की साइबर धोखाधड़ी हुई थी। पीड़ित ने इसकी शिकायत 1930 साइबर हेल्पलाइन पर दर्ज कराई थी। मामले को गंभीरता से लेते हुए थाने की साइबर हेल्प डेस्क ने कार्रवाई शुरू की और ठगी की रकम में से 94,936 रुपये संबंधित खाते में होल्ड करा दिया। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय में दाखिल प्रकीर्ण फौजदारी प्रार्थना पत्र पर पारित आदेश के अनुपालन में संबंधित बैंक से समन्वय कर धनराशि पीड़ित के खाते में वापस कराई गई। थानाध्यक्ष संतोष कुमार राय ने बताया कि साइबर हेल्प डेस्क पर तैनात हेड कांस्टेबल अमित सिंह और कांस्टेबल गुरु प्रसाद द्विवेदी ने इस कार्रवाई में अहम भूमिका निभाई। पुलिस की इस पहल से पीड़ित को राहत मिली है।
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