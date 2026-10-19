Ghazipur News: सिटी न्यूज
वाराणसी ब्यूरो
Updated Mon, 19 Oct 2026 01:22 AM IST
Updated Mon, 19 Oct 2026 01:22 AM IST
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जिले में आज के कार्यक्रम :
गाजीपुर डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट लीग : शहर के पीरनगर स्थित स्वामी सहजानंद पीजी कॉलेज में गाजीपुर डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट लीग के सीजन-3 का मैच सुबह 9 बजे।
धरना प्रदर्शन : जमानिया नगर पालिका परिसर में सभासदों का धरना प्रदर्शन सुबह 10 बजे।
नुक्कड़ नाटक : शहर के कचहरी तिराहे के पास सफाई और पॉलिथीन के नुकसान पर नुक्कड़ नाटक दोपहर 12 बजे।
कन्या पूजन : शहर के मिश्रबाजार स्थित दुर्गा पंडाल में कन्या पूजन दोपहर 12 बजे।
रामलीला : शहर के लंका स्थित रामलीला मैदान के स्टेज पर लक्ष्मण शक्ति और रावण के युद्ध भूमि में प्रस्थान की लीला का मंचन रात 7 बजे।
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गाजीपुर डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट लीग : शहर के पीरनगर स्थित स्वामी सहजानंद पीजी कॉलेज में गाजीपुर डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट लीग के सीजन-3 का मैच सुबह 9 बजे।
धरना प्रदर्शन : जमानिया नगर पालिका परिसर में सभासदों का धरना प्रदर्शन सुबह 10 बजे।
नुक्कड़ नाटक : शहर के कचहरी तिराहे के पास सफाई और पॉलिथीन के नुकसान पर नुक्कड़ नाटक दोपहर 12 बजे।
कन्या पूजन : शहर के मिश्रबाजार स्थित दुर्गा पंडाल में कन्या पूजन दोपहर 12 बजे।
रामलीला : शहर के लंका स्थित रामलीला मैदान के स्टेज पर लक्ष्मण शक्ति और रावण के युद्ध भूमि में प्रस्थान की लीला का मंचन रात 7 बजे।