Ghazipur News: गोशाला में गंदगी देख अपर निदेशक खफा बोले-भूसा कम करें और हरा चारा बढ़ाएं

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अपर निदेशक ने सिधौना और सैदपुर के पशु अस्पतालों का निरीक्षण करने के बाद रामपुर, मिर्जापुर और बड़हरा की अस्थायी गोशालाओं का जायजा लिया। रामपुर गोशाला में हरे चारे की बुआई और साफ-सफाई की व्यवस्था ठीक मिलने पर उन्होंने संतोष जताया। मिर्जापुर की गोशाला में गंदगी मिलने पर जिम्मेदारों को व्यवस्था सुधारने के निर्देश दिए। विज्ञापन

मिर्जापुर गोशाला में हरे चारे की बुआई नहीं होने पर अधिकारियों ने बताया कि चारा अनुबंध के माध्यम से लिया जाता है। इस पर डॉ. त्रिपाठी ने कहा कि भूसे की मात्रा कम की जा सकती है, लेकिन गोवंशों को पर्याप्त हरा चारा मिलना चाहिए। विज्ञापन विज्ञापन

उन्होंने तीनों गोशालाओं में हरे चारे के अधिक से अधिक उपयोग, साफ-सफाई और गोवंशों के बेहतर रखरखाव के निर्देश दिए। अपर निदेशक ने सिधौना और सैदपुर के पशु अस्पतालों का निरीक्षण करने के बाद रामपुर, मिर्जापुर और बड़हरा की अस्थायी गोशालाओं का जायजा लिया। रामपुर गोशाला में हरे चारे की बुआई और साफ-सफाई की व्यवस्था ठीक मिलने पर उन्होंने संतोष जताया। मिर्जापुर की गोशाला में गंदगी मिलने पर जिम्मेदारों को व्यवस्था सुधारने के निर्देश दिए।मिर्जापुर गोशाला में हरे चारे की बुआई नहीं होने पर अधिकारियों ने बताया कि चारा अनुबंध के माध्यम से लिया जाता है। इस पर डॉ. त्रिपाठी ने कहा कि भूसे की मात्रा कम की जा सकती है, लेकिन गोवंशों को पर्याप्त हरा चारा मिलना चाहिए।उन्होंने तीनों गोशालाओं में हरे चारे के अधिक से अधिक उपयोग, साफ-सफाई और गोवंशों के बेहतर रखरखाव के निर्देश दिए।

सैदपुर। अस्थायी गोशालाओं में गोवंशों के रखरखाव और चारे की व्यवस्था की हकीकत जानने के लिए वाराणसी मंडल के अपर निदेशक पशुपालन डॉ. अरविंद त्रिपाठी ने बृहस्पतिवार को औचक निरीक्षण किया। मिर्जापुर स्थित अस्थायी गोशाला में गंदगी मिलने पर उन्होंने नाराजगी जताई और नियमित सफाई व्यवस्था दुरुस्त रखने का सख्त निर्देश दिया। वहीं, गोवंशों के लिए हरे चारे की उपलब्धता बढ़ाने पर विशेष जोर दिया।