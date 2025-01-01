Ghazipur News: बारिश में शहर की सड़कों पर दो फीट तक भरा पानी

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सुबह 11.15 बजे बारिश शुरू हुई। करीब 20 मिनट बाद बारिश बंद हो गई और तीखी धूप निकल आई। इससे वातावरण में उमस बढ़ गई। इसके बाद दोपहर करीब 1.30 बजे काले घने बादल छाए और अंधेरा हो गया। फिर बारिश शुरू हो गई। इस बार बारिश की धार तेज थी और करीब 40 मिनट तक लगातार बारिश हुई। बारिश के कारण लोग जहां थे, वहीं रुक गए और बारिश थमने का इंतजार करते रहे। आपदा विशेषज्ञ अशोक राय ने बताया कि बारिश के बाद अधिकतम तापमान में एक डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज की गई। जनपद का अधिकतम तापमान 33 और न्यूनतम 26 डिग्री सेल्सियस रहा।

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गाजीपुर। बुधवार को दो राउंड में 70 मिनट हुई 7.5 मिलीमीटर बारिश ने शहर की जलनिकासी व्यवस्था की पोल खोल दी। बारिश के बाद मालगोदाम रोड, सकलेनाबाद, लंका, बंशीबाजार समेत शहर के अधिकांश हिस्सों में डेढ़ से दो फीट तक पानी भर गया। जलभराव के कारण जर्जर सड़कों पर बने जानलेवा गड्ढे पानी में छिप गए। इससे वाहन चालकों को आवागमन में काफी परेशानी हुई। बारिश के दौरान कई स्थानों पर आवागमन पूरी तरह ठहर गया। वहीं, बारिश के बाद जलभराव के कारण करीब आधा घंटा तक जाम लगा रहा।