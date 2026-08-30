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Ghazipur News: न्याय पंचायत और बीआरसी पर लगेगा टीएलएम मेला

Sun, 30 Aug 2026 01:49 AM IST
वाराणसी ब्यूरो
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Sun, 30 Aug 2026 01:49 AM IST
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TLM Fair to be held at Nyay Panchayat and BRC
जिले के परिषदीय विद्यालयों में शिक्षा की गुणवत्ता मजबूत करने और निपुण भारत मिशन के लक्ष्यों को आगे बढ़ाने के लिए शिक्षा चौपाल और टीएलएम मेले का आयोजन किया जाएगा। शिक्षा चौपाल न्याय पंचायत स्तर पर, जबकि टीएलएम मेला ब्लॉक संसाधन केंद्र (बीआरसी) स्तर पर आयोजित होगा। जिले की 194 न्याय पंचायतों के लिए 10 हजार रुपये प्रति न्याय पंचायत की दर से 19.40 लाख रुपये और 17 विकासखंडों में टीएलएम मेले के लिए 25 हजार रुपये प्रति विकासखंड की दर से 4.25 लाख रुपये की धनराशि मिली है।
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शिक्षा चौपाल के माध्यम से अभिभावकों और समुदाय को निपुण भारत मिशन के लक्ष्यों से जोड़ने के साथ बच्चों की शिक्षा के प्रति जागरूक किया जाएगा। इसमें शिक्षकों, छात्र-छात्राओं, अभिभावकों और जनसमुदाय के बीच संवाद बढ़ाकर शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार पर जोर रहेगा। अभिभावकों को बच्चों की शिक्षा के दीर्घकालिक महत्व, नामांकन और नियमित उपस्थिति में सुधार की जानकारी दी जाएगी। बालिकाओं के संरक्षण से जुड़े मुद्दों पर भी चर्चा होगी। विद्यालयों में उपलब्ध संदर्शिका, प्रिंट रिच सामग्री, गतिविधि पुस्तिका, पुस्तकालय और खेल सामग्री के बारे में भी अभिभावकों को बताया जाएगा।
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वहीं, टीएलएम मेले में परिषदीय शिक्षक शिक्षण-अधिगम सामग्री का प्रदर्शन करेंगे। बेसिक शिक्षा अधिकारी उपासना रानी वर्मा ने बताया कि मेले का उद्देश्य शिक्षकों के बीच नवाचार और उत्कृष्ट शिक्षण पद्धतियों को बढ़ावा देना है। सर्वश्रेष्ठ टीएलएम का प्रदर्शन करने वाले शिक्षकों को पुरस्कृत किया जाएगा। निर्देश के अनुसार शिक्षा चौपाल के लिए प्रति न्याय पंचायत 10 हजार और टीएलएम मेले के लिए प्रति विकासखंड 25 हजार रुपये की दर से धनराशि का प्रावधान किया गया है।
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