फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Ghazipur News ›   Thieves broke the shutter and made

Ghazipur News: शटर तोड़कर लाखों का डीजे साउंड सिस्टम और मशीन ले गये चोर

Sat, 24 Oct 2026 01:38 AM IST
वाराणसी ब्यूरो
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Sat, 24 Oct 2026 01:38 AM IST
विज्ञापन
Thieves broke the shutter and made
मरदह। थाना क्षेत्र के डोड़सर गांव की चट्टी पर बृहस्पतिवार की देर रात अज्ञात चोरों ने दुकान का शटर तोड़कर उसमें रखा डीजे साउंड और करीब 12 से अधिक मशीनें चोरी कर लिया। सूचना के बाद मौके पर पहुंचे संचालक और उसके परिवार रोने-बिलखने लगे। पीड़ित की सूचना पर पहुंची पुलिस ने घटना की छानबीन शूरू कर दी। हालांकि, पुलिस ने अभीतक प्राथमिकी दर्ज नहीं की है।
विज्ञापन

पीड़ित संचालक प्रांशु गोंड ने बताया कि, उसने समूह से लोन और ब्याज पर पैसे लेकर ये डीजे साउंड सिस्टम और अन्य मशीनें खरीदा था। रोजाना की तरह ही रात करीब 10 बजे तक दुकान का शटर बंद कर घर चला गया था। अगली सुबह ग्रामीणों ने दुकान की शटर टूटी होने की जानकारी दी। मौके पर पहुंचकर देखा तो पता चला कि अंदर रखा डीजे साउंड सिस्टम और अन्य मशीनें गायब थी। जबकि, पास के ही खेतों में लैपटॉप और मोबाइल क्षतिग्रस्त हालत में पड़ा हुआ था। इन सभी सामानों व मशीनों की कीमत लाखों रूपये में हैं। थाना प्रभारी निरीक्षक अनिल कुमार सिंह ने बताया कि सूचना मिलने पर पहुंचे पुलिसकर्मियों ने घटना स्थला का निरीक्षण किया। अभीतक पीड़ित की तरफ से कोई तहरीर प्राप्त नहीं हुई है। तहरीर मिलने पर कार्रवाई की जाएगी।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed