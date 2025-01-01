Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Ghazipur News ›   The 'Dhanush Yajna' (bow ceremony) and the dialogue between Parashurama and Lakshmana were enacted during the Ramlila

Ghazipur News: रामलीला में धनुष यज्ञ और परशुराम-लक्ष्मण संवाद का हुआ मंचन

Sun, 08 Nov 2026 12:24 AM IST
वाराणसी ब्यूरो
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Sun, 08 Nov 2026 12:24 AM IST
विज्ञापन
The 'Dhanush Yajna' (bow ceremony) and the dialogue between Parashurama and Lakshmana were enacted during the Ramlila
जमानिया के रघुनाथपुर गांव में आयोजित रामलीला का मंचन करते कलाकार। संवाद - फोटो : Archive
जमानिया। जनक दरबार में भगवान श्रीराम के हाथों शिव धनुष टूटते ही रघुनाथपुर गांव में चल रहे गंगाराम दास मानवता अभ्युदय महायज्ञ का पंडाल जय श्रीराम के उद्घोष से गूंज उठा। इसके बाद परशुराम और लक्ष्मण के बीच हुए ओजपूर्ण संवाद ने दर्शकों को रोमांचित कर दिया। दस दिवसीय महायज्ञ के चौथे दिन शुक्रवार की देर शाम आदर्श रामलीला समिति की ओर से धनुष यज्ञ और परशुराम-लक्ष्मण संवाद का प्रभावशाली मंचन किया गया। योगीराज 108 सद्गुरु भगवान परमहंस संत गंगाराम दास महाराज की ओर से प्रवर्तित महायज्ञ में रामलीला के कलाकारों ने शानदार अभिनय और संवाद अदायगी से रामायण के प्रसंगों को जीवंत कर दिया। भव्य मंच सज्जा के बीच कलाकारों की प्रस्तुति ने देर रात तक श्रद्धालुओं को बांधे रखा।
विज्ञापन

इस दौरान अशोकानंद महाराज ने कहा कि भगवान श्रीराम संपूर्ण मानव समाज के आदर्श हैं। उनका जीवन मर्यादा, त्याग, सत्य और कर्तव्यनिष्ठा की मिसाल है। विपरीत परिस्थितियों में भी धर्म और सत्य का मार्ग नहीं छोड़ना चाहिए। कथा वाचिका आराधना ने कहा कि रामकथा केवल धार्मिक आख्यान नहीं, बल्कि जीवन को सही दिशा देने वाली प्रेरणा है। यह सत्य, ईमानदारी, माता-पिता की सेवा और पारिवारिक मर्यादा का संदेश देती है। इस अवसर पर कार्यक्रम अध्यक्ष संत दयाराम दास महाराज, बीडीसी बलवंत यादव, प्रधान प्रतिनिधि राकेश कुमार सिंह, तहसील अध्यक्ष बबलू यादव, सुखपाल, जयप्रकाश, संतोष, चंदन, नंदलाल, रामाशीष उपस्थित रहे।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed