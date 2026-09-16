Ghazipur News: दिन भर गूंजते रहे गणपति बप्पा मोरया के जयकारे

विज्ञापन



शहर से लेकर गांव तक जगह-जगह पंडालों में सोमवार को प्रथम पूज्य गणपति विघ्नहर्ता भगवान गणेश की प्रतिमा स्थापित की गई थी। पंडालों में गजानन के विराजते ही पूरा वातावरण भक्तिमय हो गया। पंडालों और घरों में प्रतिमाओं की स्थापना के बाद विधि-विधान से पूजा, आरती और मोदक का भोग लगाया जा रहा है। दूसरे दिन भी जिले भर में गणपति बप्पा के पूजन की धूम रही। शहर के विभिन्न स्थानों मिश्रबाजार, स्टेशन, चीतनाथ एवं झंडातर पर स्थापित भगवान गणेश की प्रतिमाओं का विधि-विधान से पूजन-अर्चन किया गया। सुबह से ही पूजा पंडालों और प्रतिमा स्थलों पर श्रद्धालुओं की भीड़ जुटने लगी थी। भक्तों ने भगवान गणेश को लड्डू और मोदक का भोग लगाकर और फूल-माला अर्पित कर सुख-समृद्धि की कामना की। पूजा स्थलों पर वैदिक मंत्रोच्चार, आरती और प्रसाद वितरण के साथ धार्मिक कार्यक्रमों का शुभारंभ हुआ। पूजन स्थलों के पास पंडाल में सुबह से शाम तक गणपति के भजन गूंजते रहे। कई जगहों पर शाम होते ही भजन-कीर्तन और आरती का आयोजन किया गया। सुरक्षा के लिहाज से पुलिसकर्मी चक्रमण करते रहे।

विज्ञापन

गाजीपुर। शहर सहित जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में मंगलवार को दूसरे दिन गणेशोत्सव की धूम रही। शहर से लेकर तहसील और ग्रामीण क्षेत्रों में स्थापित भगवान गणेश की मूर्तियोंं का विधि-विधान से पूजन-अर्चन किया गया। मंदिरों, घरों और सार्वजनिक पंडालों में गणपति बप्पा मोरया के जयकारे दिन भर गूंजते रहे।