Ghazipur News: चंडीगढ़-बरौनी ट्रेन सिटी रेलवे स्टेशन पर रुकेगी
वाराणसी ब्यूरो
Updated Wed, 11 Nov 2026 11:36 PM IST
Updated Wed, 11 Nov 2026 11:36 PM IST
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गाजीपुर। डाला छठ महापर्व को लेकर ट्रेनों में यात्रियों की भीड़ उमड़ रही है। इसको देखते हुए रेलवे प्रशासन की ओर से चंडीगढ़-बरौनी आरक्षित त्योहार विशेष गाड़ी का संचालन होगा।
स्पेशल ट्रेन चंडीगढ़ से 10 नवंबर मंगलवार तथा बरौनी से 12 नवंबर बृहस्पतिवार को संचालित होगी।
पूर्वोत्तर रेलवे गोरखपुर के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी सुमित कुमार ने बताया कि गाड़ी 04538 चंडीगढ़-बरौनी आरक्षित विशेष गाड़ी 10 नवंबर को चंडीगढ़ से रात 10 बजे प्रस्थान करेगी।
दूसरे दिन यमुनानगर जगाधरी से रात 12.04 बजे, गाजीपुर सिटी से शाम 07.15 बजे खुलकर आगे के लिए रवाना होगी। वापसी यात्रा में 04537 बरौनी-चंडीगढ़ आरक्षित त्योहार विशेष गाड़ी 12 नवंबर को बरौनी से सुबह 06.30 बजे प्रस्थान कर गाजीपुर सिटी से दोपहर 03.35 खुलकर आगे के लिए रवाना होगी।
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स्पेशल ट्रेन चंडीगढ़ से 10 नवंबर मंगलवार तथा बरौनी से 12 नवंबर बृहस्पतिवार को संचालित होगी।
पूर्वोत्तर रेलवे गोरखपुर के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी सुमित कुमार ने बताया कि गाड़ी 04538 चंडीगढ़-बरौनी आरक्षित विशेष गाड़ी 10 नवंबर को चंडीगढ़ से रात 10 बजे प्रस्थान करेगी।
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दूसरे दिन यमुनानगर जगाधरी से रात 12.04 बजे, गाजीपुर सिटी से शाम 07.15 बजे खुलकर आगे के लिए रवाना होगी। वापसी यात्रा में 04537 बरौनी-चंडीगढ़ आरक्षित त्योहार विशेष गाड़ी 12 नवंबर को बरौनी से सुबह 06.30 बजे प्रस्थान कर गाजीपुर सिटी से दोपहर 03.35 खुलकर आगे के लिए रवाना होगी।
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