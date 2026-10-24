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Ghazipur News: स्टेट चैंपियनशिप के लिए शगुन का चयन

Sat, 24 Oct 2026 01:02 AM IST
वाराणसी ब्यूरो
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Sat, 24 Oct 2026 01:02 AM IST
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Shagun selected for the state championship
मंडलीय फुटबॉल टीम में चयनित---- सगुन यादव। स्रोत- स्टेडियम
गाजीपुर। जौनपुर में 24 से 31 अक्तूबर तक सब जूनियर बालिका स्टेट फुटबॉल चैंपियनशिप आयोजित की गई है। इसमें जिले की एक होनहार फुटबॉलर का चयन वाराणसी मंडल की टीम में हुआ है। जिला फुटबॉल संघ के संयुक्त सचिव मुहम्मद मोईन ने बताया कि इस चैंपियनशिप के लिए बीते दिनों जिला स्तर का ट्रायल शहर के गोराबाजार स्थित नेहरू स्टेडियम में आयोजित किया गया था, जिसमें 25 बालिकाओं ने भाग लिया था। ट्रायल के बाद 10 बालिकाओं को मंडलीय ट्रायल के लिए वाराणसी भेजा गया था, जिसमें धर्मेंद्र यादव की पुत्री शगुन यादव का चयन मंडल की टीम में हुआ है। उन्होंने बताया कि वाराणसी मंडल की टीम कोच संगीता यादव की देखरेख में जौनपुर के लिए रवाना हो गई है। संवाद
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