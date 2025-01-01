Ghazipur News: सचल न्यायालय में पहुंचे सात मामले, एक में सुलह से विवाद खत्म करने पर बनी सहमति
वाराणसी ब्यूरो
Updated Wed, 30 Sep 2026 12:32 AM IST
Updated Wed, 30 Sep 2026 12:32 AM IST
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दुल्लहपुर। ग्रामीणों को उनके नजदीक न्याय उपलब्ध कराने के उद्देश्य से मंगलवार को दुल्लहपुर में सचल न्यायालय (मोबाइल कोर्ट) लगाया गया। इसमें कुल सात मामले पहुंचे।
इनमें एक मामले में दोनों पक्षों ने आपसी सहमति से विवाद समाप्त करने के लिए सुलह-समझौते पर सहमति जताई, जबकि छह मामले दीवानी प्रकृति के रहे। इन मामलों में नायब तहसीलदार कुलभूषण पांडेय ने मौके पर पहुंचकर समाधान की दिशा में कार्रवाई करने की सलाह दी।
उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के निर्देश पर लगाए गए सचल न्यायालय में दुल्लहपुर और आसपास के क्षेत्रों से फरियादी पहुंचे। जलालाबाद निवासी शंभु यादव ने रास्ते से जुड़े विवाद की शिकायत रखी।
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सीमा देवी ने जमीन से संबंधित विवाद रखा। लीलावती देवी ने अपनी जमीन पर अवैध कब्जे की शिकायत न्यायालय के समक्ष रखी। संवाद
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इनमें एक मामले में दोनों पक्षों ने आपसी सहमति से विवाद समाप्त करने के लिए सुलह-समझौते पर सहमति जताई, जबकि छह मामले दीवानी प्रकृति के रहे। इन मामलों में नायब तहसीलदार कुलभूषण पांडेय ने मौके पर पहुंचकर समाधान की दिशा में कार्रवाई करने की सलाह दी।
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उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के निर्देश पर लगाए गए सचल न्यायालय में दुल्लहपुर और आसपास के क्षेत्रों से फरियादी पहुंचे। जलालाबाद निवासी शंभु यादव ने रास्ते से जुड़े विवाद की शिकायत रखी।
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सीमा देवी ने जमीन से संबंधित विवाद रखा। लीलावती देवी ने अपनी जमीन पर अवैध कब्जे की शिकायत न्यायालय के समक्ष रखी। संवाद