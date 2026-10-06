फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Ghazipur News ›   Secretary suspended for failing to ensure cleanliness and remove encroachments and obstructions from drains at Jangipur Mandi.

Ghazipur News: जंगीपुर मंडी में सफाई, नालों से कब्जा और अतिक्रमण नहीं हटवाने पर सचिव निलंबित

Tue, 06 Oct 2026 01:05 AM IST
वाराणसी ब्यूरो
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Tue, 06 Oct 2026 01:05 AM IST
विज्ञापन
Secretary suspended for failing to ensure cleanliness and remove encroachments and obstructions from drains at Jangipur Mandi.
जंगीपुर के नवीन मंडी स्थल में निरीक्षण के दौरान साफ सफाई का निर्देश देते राज्य कृषि उत्पादन मंड
गाजीपुर। राज्य कृषि उत्पादन मंडी परिषद के निदेशक जितेंद्र प्रताप सिंह ने सोमवार को नवीन मंडी स्थल जंगीपुर का निरीक्षण किया। इस दौरान मंडी की बदहाल व्यवस्थाओं पर उन्होंने सख्त रुख अपनाया है। निरीक्षण के दौरान मंडी परिसर में सफाई व्यवस्था बेहद खराब मिलने और नालों पर कब्जे और विभिन्न स्थानों पर अतिक्रमण के साथ व्यवस्थाओं में सुधार के लिए बार-बार निर्देश दिए जाने के बावजूद अपेक्षित कार्रवाई न होने पर मंडी सचिव मुकेश जायसवाल के निलंबित करने का निर्देश दिया।
विज्ञापन

निदेशक ने निरीक्षण के दौरान सफाई, नालों से कब्जे हटाने और अतिक्रमण समाप्त कराने में बरती गई शिथिलता को गंभीरता से लिया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के निर्देश के अनुसार मंडी व्यवस्था को प्रभावी, पारदर्शी और किसान केंद्रित बनाया जाना है। किसानों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराना शासन की प्राथमिकता है। इसमें किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने अधिकारियों को मंडी परिसर में स्वच्छता और सुव्यवस्था के साथ अतिक्रमणमुक्त वातावरण सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए। कहा कि मंडी व्यवस्थाओं की नियमित निगरानी जारी रहेगी। कार्यों में लापरवाही मिलने पर संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed