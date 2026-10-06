Ghazipur News: 50 लाख के पुरस्कार के लिए 114 पंचायतों ने दिखाई दिलचस्पी

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प्रदेश में पहली बार शुरू हुई योजना के तहत 15 सितंबर से आवेदन मांगे गए थे और अंतिम तिथि 30 सितंबर निर्धारित थी। जिले से प्राप्त आवेदनों में से 114 के प्रस्ताव तैयार कर शासन को भेजे जाएंगे।पुरस्कार के लिए घर-घर कचरा संग्रह, पंचायत की आय बढ़ाने, कॉमन सर्विस सेंटर व आधार केंद्र के माध्यम से सेवाएं उपलब्ध कराने, तरल अपशिष्ट प्रबंधन, प्लास्टिक मुक्त गांव और पर्यावरण संरक्षण जैसे कार्यों को आधार बनाया गया है।इसके अलावा मेरा तालाब मेरी योजना, महिला नेतृत्व और सर्वाधिक जैविक कृषि करने वाली पंचायतों को भी पुरस्कार की श्रेणी में रखा गया है।जिला पंचायत राज अधिकारी रमेश चंद्र उपाध्याय ने बताया कि जिले से प्राप्त 114 आवेदनों के प्रस्ताव तैयार कर शासन को भेजे जाएंगे। ग्राम पंचायतों का चयन शासन स्तर से निर्धारित मानकों के आधार पर होगा।चयनित पंचायत को 50 लाख रुपये की धनराशि मिलेगी। उन्होंने बताया कि योजना के तहत कुल ग्राम पंचायतों की दस प्रतिशत को ही आवेदन करना था और इनमें पांच चयनित पंचायतों को पुरस्कृत किया जाएगा।