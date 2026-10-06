Ghazipur News: हमीद सेतु पर लगा हाइटगेज बैरियर, 200 क्विंटल से ज्यादा भारी वाहनों पर रोक

दो अक्तूबर को सोशल मीडिया में एक वीडियो वायरल हुआ था। वायरल वीडियो वीर अब्दुल हमीद सेतु से संबंधित था। वीडियो में दावा किया गया था कि वीर अब्दुल हमीद सेतु के जॉइंटर में करीब छह इंच की गैपिंग हो गई है। वीडियो वायरल होने के बाद एनएचआई विभाग हरकत में आया। इसी क्रम में सेतु के दोनों छोर पर हाइटगेज बैरियर लगा दिया गया है। जॉइंटर के गैपिंग में जांच के लिए मौके पर एनएचआई की ओर से क्रेन भेजा गया है। साथ ही मौके पर पहुंचे कर्मी जांच व मरम्मत कार्य में जुट गए हैं। सेतु पर क्षमता से अधिक वाहनों के संचालन पर रोक लगाने के लिए दोनों छोर पर पुलिसकर्मियों की भी तैनाती की गई है। सेतु के जॉइंटर के पास पिच डालकर मरम्मत का कार्य कराया जा रहा है। वहीं एनएचआई के परियोजना निदेशक अजय सिंह ने बताया कि मामले की गंभीरता को देखते हुए यह कदम उठाया गया है। इसका उद्देश्य भारी वाहनों पर अंकुश लगाना और सेतु की सुरक्षा को बरकरार रखना है।