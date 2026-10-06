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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Ghazipur News ›   Height-gauge barrier installed on Hamid Setu; vehicles weighing over 200 quintals prohibited.

Ghazipur News: हमीद सेतु पर लगा हाइटगेज बैरियर, 200 क्विंटल से ज्यादा भारी वाहनों पर रोक

Tue, 06 Oct 2026 01:09 AM IST
वाराणसी ब्यूरो
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Tue, 06 Oct 2026 01:09 AM IST
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Height-gauge barrier installed on Hamid Setu; vehicles weighing over 200 quintals prohibited.
वीर अब्दुुल हमीद सेतु के पास लगा हाइट गेज बैरियर। संवाद
सुहवल। गंगा पर निर्मित वीर अब्दुल हमीद सेतु की सुरक्षा को लेकर एनएचआई (भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण) की ओर से अहम कदम उठाए गए हैं। सेतु के दोनों छोर पर हाइटगेज बैरियर लगा दिया गया है। हाइटगेज बैरियर लगाने का उद्देश्य 200 क्विंटल वजन से अधिक क्षमता के वाहनों के सेतु पर संचालन को लेकर रोक लगाना है। साथ ही वाहनों की अधिकतम गति सीमा 40 किलोमीटर प्रति घंटे निर्धारित की गई है।
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दो अक्तूबर को सोशल मीडिया में एक वीडियो वायरल हुआ था। वायरल वीडियो वीर अब्दुल हमीद सेतु से संबंधित था। वीडियो में दावा किया गया था कि वीर अब्दुल हमीद सेतु के जॉइंटर में करीब छह इंच की गैपिंग हो गई है। वीडियो वायरल होने के बाद एनएचआई विभाग हरकत में आया। इसी क्रम में सेतु के दोनों छोर पर हाइटगेज बैरियर लगा दिया गया है। जॉइंटर के गैपिंग में जांच के लिए मौके पर एनएचआई की ओर से क्रेन भेजा गया है। साथ ही मौके पर पहुंचे कर्मी जांच व मरम्मत कार्य में जुट गए हैं। सेतु पर क्षमता से अधिक वाहनों के संचालन पर रोक लगाने के लिए दोनों छोर पर पुलिसकर्मियों की भी तैनाती की गई है। सेतु के जॉइंटर के पास पिच डालकर मरम्मत का कार्य कराया जा रहा है। वहीं एनएचआई के परियोजना निदेशक अजय सिंह ने बताया कि मामले की गंभीरता को देखते हुए यह कदम उठाया गया है। इसका उद्देश्य भारी वाहनों पर अंकुश लगाना और सेतु की सुरक्षा को बरकरार रखना है।

वीर अब्दुुल हमीद सेतु के पास लगा हाइट गेज बैरियर। संवाद

वीर अब्दुुल हमीद सेतु के पास लगा हाइट गेज बैरियर। संवाद

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