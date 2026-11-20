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इस दौरान वक्ताओं ने उनके साहसिक नेतृत्व, राष्ट्रभक्ति और देश के विकास में योगदान को याद किया। कहा कि 1971 के भारत-पाकिस्तान युद्ध और बांग्लादेश के निर्माण में भारत की भूमिका ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उनकी नेतृत्व क्षमता को नई पहचान दिलाई।जिला कांग्रेस अध्यक्ष सुनील राम ने कहा कि इंदिरा गांधी का जीवन त्याग, साहस और राष्ट्रसेवा का उदाहरण है।पूर्व विधायक अमिताभ अनिल दुबे ने कहा कि वर्ष 1971 का युद्ध इंदिरा गांधी के कुशल नेतृत्व, राजनीतिक इच्छाशक्ति और दूरदर्शिता का ऐतिहासिक उदाहरण है। एआईसीसी सदस्य रविकांत राय और पूर्व जिलाध्यक्ष डॉ. मार्कंडेय सिंह ने संयुक्त रूप से कहा कि इंदिरा गांधी भारतीय नारी शक्ति, आत्मविश्वास और साहस की प्रतीक थीं।इस मौके पर बटुक नारायण मिश्र, अजय कुमार श्रीवास्तव, ज्ञान प्रकाश सिंह, राघवेंद्र कुमार, चंद्रिका सिंह, राजीव सिंह, लाल मोहम्मद, मंसूर जैदी, राजेश गुप्ता, महबूब निशा, राम नगीना पांडेय, राशिद भाई, अयूब अंसारी, आशुतोष गुप्ता, दिव्यांशु पांडेय, इरफान खान, राघवेंद्र चतुर्वेदी, सतीश उपाध्याय, करुणा निधि राय, जलाल अब्बासी, ओमप्रकाश पासवान, गुलवास यादव, संजय सिंह, संजय गुप्ता आदि मौजूद रहे।