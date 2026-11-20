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सरजू पांडेय स्मृति न्यास की ओर से आयोजित कार्यक्रम का शुभारंभ पूर्व जिला पंचायत सदस्य सूरज राम बागी ने बताया। उन्होंने कहा कि पांडेय जी गरीबों के मसीहा थे। छुआछूत और शोषण के खिलाफ उन्होंने पूरी जिंदगी लड़ाई लड़ी। भाकपा के जिला सहायक सचिव ईश्वर लाल ने विस्तृत रूप से उनके जीवन संघर्ष पर प्रकाश डाला। भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष विजय शंकर राय ने सरजू पांडेय को स्वामी सहजानंद सरस्वती का अनुगामी बताया।रिटायर्ड बैंक कर्मी दिनेश चंद्र शर्मा ने कविता के जरिये श्रद्धांजलि दी। राजेश सिंह ने कहा कि सरजू पांडेय सभी की सेवा के लिए हमेशा तत्पर रहते थे। सेमरा के भाजपा के बूथ अध्यक्ष श्रवण तिवारी ने पारिवारिक संबंधों को याद किया। बलिया से आए युवा समाजसेवी शुभम ने कहा कि पुराने दौर में सरजू जी का राजनीतिक संघर्ष, स्वतंत्रता आंदोलन में उनकी भूमिका और राजनीतिक जीवन की शुचिता अनुकरणीय है। समाजवादी शिक्षक सभा के नेता चंद्रिका यादव, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रविकांत राय ने भी विचार रखे।कांग्रेस के जिला महासचिव सतीश उपाध्याय ने कहा कि वह जिले की धरोहर हैं। उनके राहों पर चलना ही सच्ची श्रद्धांजलि होगी। कांग्रेस के जिलाध्यक्ष सुनील राम ने कहा कि भेदभाव को दूर कर स्वस्थ्य समाज के हितैषी थे। सपा के पूर्व जिलाध्यक्ष रामधारी यादव ने भी विचार रखे।मौके पर पूर्व विधायक अनिल अमिताभ दुबे, कांग्रेस नेता रामनगीना पाण्डेय, भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष बृजेंद्र राय, मुक्तेश्वर नाथ पांडेय, ओमनारायण प्रधान, रविंद्र प्रताप प्रधान, भाकपा के जिला सचिव जनार्दन राम, रासबिहारी तिवारी, प्रमिला तिवारी आदि रहे। धन्यवाद ज्ञापन न्यास के अध्यक्ष और आयोजक ऋषि ने किया।